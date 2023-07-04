Без дорогих операций. Создан первый в мире быстрый и простой тест мочи на диагностику рака мозга

Ученые создали неинвазивный тест, использующий новейшие технологии "жидкой биопсии" для выявления опухоли мозга на раннем этапе.

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Впервые в мире ученые из Университета Нагоя в Японии разработали, неинвазивный метод, который потенциально может выявить рак мозга с помощью простого анализа мочи. Возможно, в один прекрасный день традиционная, более болезненная биопсия тканей станет неактуальной и, что еще важнее, позволит выявлять рак на самых ранних стадиях, пишет New Atlas.

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Обычно, чтобы окончательно диагностировать опухоль мозга, врачам необходимо провести биопсию тканей — процедуру, при которой хирургическим путем удаляется небольшой кусочек ткани. Однако такой подход является инвазивным и дискомфортным. Как выяснилось, способ провести диагностику не прибегая к операции может стать реальностью в ближайшее время.

Команда из Университета Нагоя под руководством доктора Такао Ясуи разработала уникальную методику "жидкой биопсии", которая исследует мочу на наличие мутаций ДНК, являющихся индикатором распространенного типа опухоли мозга, известного как глиома. Глиомы возникают в глиальных клетках мозга, которые поддерживают и защищают нейроны — нервные клетки нашего мозга. Глиомы составляют около одной трети всех опухолей мозга.

Особый вид ДНК, называемый внеклеточной ДНК (вкДНК), в последнее время демонстрирует огромный потенциал в качестве надежного биомаркера для диагностики рака. Опухолевые клетки производят вкДНК, когда они размножаются и опережают здоровые клетки, вызывая их гибель. Поскольку раковые клетки размножаются быстрее, чем здоровые, лейкоциты нашего организма с трудом справляются с их удалением, что приводит к появлению вкДНК в моче.

Однако эффективное извлечение вкДНК из мочи представляет собой серьезную проблему из-за ее фрагментарного характера и низкой концентрации. Для решения этой проблемы ученые применили инновационный метод "catch-and-release", используя нанопровода из оксида цинка (НПОЦ).

Сначала нанопроволоки "захватывают" вкДНК из образца мочи. Для этого они используют способность НПОЦ цепляться к молекулам воды, которые впоследствии образуют связи с вкДНК. На этапе "высвобождения" прикрепленная вкДНК вымывается и изучается. Команда искала специфическую мутацию гена под названием IDH1, которая часто встречается в глиомах.

Испытав этот метод на образцах мочи 12 пациентов со злокачественными опухолями мозга, они обнаружили, что их нанопроволочное устройство может эффективно выделять вкДНК и обнаруживать мутации IDH1. Они добились этого, используя лишь очень маленькое количество мочи.

Доктор Ясуи заявид: "Нам удалось выделить вкДНК из мочи, что чрезвычайно сложно при использовании обычных методов. Мы обнаружили мутацию IDH1, которая характерна для глиомы. Это первое сообщение об обнаружении мутации IDH1 в образце мочи объемом всего 0,5 мл".

Исследователи считают, что с помощью своего метода они могут обеспечить раннюю диагностику рака, и надеются, что его можно будет адаптировать для тестирования других типов опухолей. Новый метод "catch-and-release" — это большой скачок вперед в области неинвазивной диагностики рака. Он преодолевает разрыв между нанотехнологиями, медициной, химией и биологией, потенциально революционизируя раннюю диагностику рака.

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