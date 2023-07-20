Зубы станут целее. Фтор в зубной пасте хотят заменить на безопасную альтернативу

Гидроксиапатит, минерал, содержащийся в наших зубах и костях, показал себя сильным конкурентом фтора в виде безопасной защиты от кариеса.

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Все мы знакомы с защитными свойствами фтора, содержащегося в зубной пасте, которую мы используем ежедневно. Однако слишком большое количество фтора может создавать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у детей, которые могут проглотить больше зубной пасты, чем следует. Но в недавнем исследовании, проведенном в Польше, возможно, нашли более безопасную альтернативу, пишет ScienceAlert.

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Исследовательская группа из Познаньского университета медицинских наук и Белостокского медицинского университета обнаружила, что гидроксиапатит, минерал, естественно содержащийся в зубах и костях, может конкурировать с фтором в защите от кариеса.

Хотя о положительном влиянии гидроксиапатита на заболевания десен и чувствительность зубов уже было известно, его эффективность в качестве защиты от кариеса является новым открытием. По словам стоматолога и автора исследования Эльжбеты Пашинской, наиболее интересным является возможность его повседневного использования в качестве замены фтору.

Группа ученых провела исследование, в котором принял участие 171 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Половине группы была выдана зубная паста с гидроксиапатитом, а другой половине — фторсодержащая зубная паста, при этом не было указано, какую из них они используют.

Цель была проста: наблюдать за эффектом гидроксиапатитовой зубной пасты в течение 18 месяцев. Для обеспечения справедливости все участники изначально имели одинаковый профиль стоматологического здоровья, пользовались электрическими зубными щетками и были проинструктированы о неизменности своих пищевых привычек.

К всеобщему удивлению, к концу 18 месяцев практически не было обнаружено разницы в количестве новых кариозных полостей между группами с гидроксиапатитом и фтором. Примерно у 90% участников обеих групп не появилось ни одного нового кариеса.

Как же работает гидроксиапатит? Его двухкомпонентный подход прост и эффективен. Во-первых, он минимизирует потерю минералов из зубов — процесс, известный как деминерализация, который является основной причиной возникновения кариеса. Во-вторых, он усиливает естественный процесс восстановления зубов, называемый реминерализацией.

Еще одно его преимущество кроется в применении. Не нужно специально идти к стоматологу или проводить какие-либо процедуры, его можно добавить в обычную зубную пасту и использовать как часть ежедневной процедуры чистки зубов.

Несмотря на то, что он уже признан регулирующими органами безопасным и может быть синтетически получен для использования в зубной пасте, необходимо пройти еще несколько этапов, прежде чем он сможет заменить фтор. Но даже далекие перспективы отказаться от вредного элемента зубной пасты не могут не радовать уже сейчас.

"Предыдущие клинические испытания показали эффективность гидроксиапатита в профилактике кариеса в группах риска, таких как дети и пациенты, проходящие ортодонтическое лечение, — говорит Пашинска, — Наше последнее исследование показало, что гидроксиапатит также предотвращает кариес у взрослых, что имеет большое значение с точки зрения общественного здравоохранения".

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