Зуби стануть цілішими. Фтор у зубній пасті хочуть замінити на безпечну альтернативу

Гідроксиапатит, мінерал, що міститься в наших зубах і кістках, показав себе сильним конкурентом фтору у вигляді безпечного захисту від карієсу.

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Усі ми знайомі із захисними властивостями фтору, що міститься в зубній пасті, яку ми використовуємо щодня. Однак занадто велика кількість фтору може створювати серйозні проблеми зі здоров'ям, особливо у дітей, які можуть проковтнути більше зубної пасти, ніж слід. Але в недавньому дослідженні, проведеному в Польщі, можливо, знайшли більш безпечну альтернативу, пише ScienceAlert.

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Дослідницька група з Познанського університету медичних наук і Білостоцького медичного університету виявила, що гідроксиапатит, мінерал, що природно міститься в зубах і кістках, може конкурувати з фтором у захисті від карієсу.

Хоча про позитивний вплив гідроксиапатиту на захворювання ясен і чутливість зубів уже було відомо, його ефективність як захисту від карієсу є новим відкриттям. За словами стоматологині та авторки дослідження Ельжбети Пашинської, найцікавішим є можливість його повсякденного використання як заміни фтору.

Група вчених провела дослідження, в якому взяла участь 171 людина віком від 18 до 45 років. Половині групи видали зубну пасту з гідроксиапатитом, а іншій половині — зубну пасту, яка містила фтор, водночас не було вказано, яку з них вони використовують.

Мета була проста: спостерігати за ефектом гідроксиапатитової зубної пасти протягом 18 місяців. Для забезпечення справедливості всі учасники від самого початку мали однаковий профіль стоматологічного здоров'я, користувалися електричними зубними щітками і були проінструктовані про незмінність своїх харчових звичок.

На загальний подив, до кінця 18 місяців практично не було виявлено різниці в кількості нових каріозних порожнин між групами з гідроксиапатитом і фтором. Приблизно у 90% учасників обох груп не з'явилося жодного нового карієсу.

Як же працює гідроксиапатит? Його двокомпонентний підхід простий і ефективний. По-перше, він мінімізує втрату мінералів із зубів — процес, відомий як демінералізація, який є основною причиною виникнення карієсу. По-друге, він посилює природний процес відновлення зубів, званий ремінералізацією.

Ще одна його перевага криється в застосуванні. Не потрібно спеціально йти до стоматолога або проводити будь-які процедури, його можна додати у звичайну зубну пасту і використовувати як частину щоденної процедури чищення зубів.

Попри те, що він уже визнаний регулювальними органами безпечним і може бути синтетично отриманий для використання в зубній пасті, необхідно пройти ще кілька етапів, перш ніж він зможе замінити фтор. Але навіть далекі перспективи відмовитися від шкідливого елемента зубної пасти не можуть не радувати вже зараз.

"Попередні клінічні випробування показали ефективність гідроксиапатиту в профілактиці карієсу в групах ризику, як-от діти та пацієнти, які проходять ортодонтичне лікування, — каже Пашинська, — Наше останнє дослідження показало, що гідроксиапатит також запобігає карієсу в дорослих, що має велике значення з погляду громадської охорони здоров'я".

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