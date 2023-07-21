Стакан воды легко заменит ботокс. Как обезвоживание приводит к появлению псевдо-морщин

Прежде чем прибегать к очередной процедуре ботокса, эксперт советует задуматься о том, что мнимые морщины на лбу могут быть признаками обезвоживания кожи, а вовсе не старости.

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Вопреки мнению многих из нас, старение может быть не главной причиной появления мелких морщин на лбу. На самом деле, большинство морщин, которые мы тысячами пытаемся убрать с помощью ботокса и других процедур, могут быть вызваны простой проблемой, которую можно легко и самостоятельно предотвратить, пишет Daily Mail.

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Для поддержания эластичности и гладкости нашей коже необходимо достаточное количество влаги. Но когда она становится сухой, это может привести к появлению так называемых линий обезвоживания. Эти линии, от которых страдает огромное количество людей, выглядят почти так же, как морщины, но это не совсем одно и то же. В отличие от морщин, линии обезвоживания более светлые, тонкие, и они могут быть более выражены в сухое время года, например зимой.

Учитывая уровень их схожести, как же отличить обычные морщины от линий, вызванных обезвоживанием? Морщины — это результат длительного воздействия таких факторов, как старение, воздействие солнечных лучей, курение и частая мимика. Линии обезвоживания, напротив, обычно кратковременны и могут улучшаться, когда кожа получает достаточное увлажнение. Хорошей подсказкой может послужить появление мелких морщин, которые появляются не всегда, а в сухое и холодное время года и уходят при обильном потреблении воды. Главное в этом подходе это постоянное наблюдение за изменениями.

Но прежде чем бросаться пить галлонами воду, необходимо знать, что увеличение количества выпитой воды не обязательно приведет к непосредственному увлажнению кожи. Это кажется нелогичным, но, по словам доктора Мэри Стивенсон, дерматолога, "просто пить больше воды — это не значит увлажнять кожу". Хотя потребление воды жизненно важно для общего здоровья, линии обезвоживания появляются, когда кожа, а не весь организм, испытывает недостаток влаги.

Итак, каково же средство избавления от эстетически некрасивых, но временных, линий? Решение проблемы заключается в том, чтобы понять, что в первую очередь вызывает обезвоживание кожи. К обезвоживанию кожи могут привести такие факторы, как воздействие холодной среды, использование жесткого мыла или моющих средств, а также чрезмерное мытье рук — привычка, которую мы все переняли во время пандемии Covid-19.

Для борьбы с этим следует отказаться от использования абразивных средств для кожи и чрезмерного мытья рук. Кроме того, ограничьте время приема душа или ванны, особенно если вы любитель горячего душа. После душа старайтесь не вытирать кожу полностью. Оставьте ее слегка влажной, чтобы задержать часть воды и сохранить ее увлажненность.

При выборе средств для ухода за кожей следует обратить внимание на ингредиенты, которые, как известно, защищают кожу от сухости. Например, увлажняющие вещества отлично притягивают влагу из воздуха в верхний слой кожи, действуя как губка. Эмоленты, другой тип увлажнителей, помогают удерживать влагу, предотвращая высыхание кожи. Отличным примером эффективного увлажнителя является гиалуроновая кислота, которая входит в состав многих средств по уходу за кожей.

В итоге, если вы боретесь с назойливыми морщинами на лбу, возможно, пришло время пересмотреть свою схему ухода за кожей и привычки увлажнения. В конце концов, увлажнение кожи — это, возможно, самый простой и эффективный секрет сохранения молодости и отсутствия морщин. Кто бы мог подумать, что ответ на вопрос о том, как сделать кожу более гладкой, находится прямо под рукой, в нашем стакане прохладной, кристально чистой воды.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.