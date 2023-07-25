Появилась надежда на излечение псориаза: найдены возможные уязвимости болезни

Наука открывает новые горизонты в понимании псориаза, прослеживая генетические нити, ведущие к потенциальным уязвимостям этого широко распространенного кожного заболевания.

Related video

Около 2-4% населения Земли страдают от кожного заболевания, называемого псориазом. В одном из последних исследований была предпринята попытка пролить свет на туманные генетические аспекты псориаза. О том, что именно было обнаружено в этом исследовании, почему это важно и что это может означать для людей, страдающих псориазом пишет Medical News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Псориаз — это постоянное и часто дискомфортное воспалительное заболевание, характеризующееся болезненностью, зудом и высыпаниями на коже. Хотя с псориазом связаны многочисленные факторы, такие как инфекции, влияние окружающей среды и генетика, его основные причины остаются неясными. Это и решили выяснить ученые.

Масштабный подход

Авторы изучили данные ряда генетических исследований, которые были посвящены в основном лицам европейского происхождения. Анализируя, как вариации в геноме коррелируют с псориазом, они надеялись обнаружить потенциальные генетические маркеры этого заболевания.

По сути, исследование состояло из двух основных частей. Во-первых, исследователи тщательно изучили различные ткани, такие как кровь, кожа, селезенка, желудок и др. Во-вторых, был проведен комплексный анализ с использованием различных научных методик, позволяющий выяснить изменения в экспрессии генов, взаимодействие различных генов и их белков, а также возможные методы лечения псориаза на основе этих генетических маркеров.

Первые зацепки

Главным открытием исследования стало выявление 26 потенциальных генетических маркеров псориаза. Эти маркеры были обнаружены с помощью детального анализа активности генов и подтверждены с помощью нескольких подходов. По сути, это "красные флажки", которые могут сигнализировать о наличии псориаза.

Исследовательская группа также обнаружила, что гены, связанные с этими маркерами, играют роль в иммунных реакциях, что позволяет предположить, что наша иммунная система играет критическую роль в развитии псориаза.

Новая надежда на лечение

Исследование также выявило возможное взаимодействие между этими генетическими маркерами и некоторыми лекарственными препаратами. Это означает, что данные препараты потенциально могут быть использованы для лечения псориаза.

Один из наиболее многообещающих результатов связан с препаратом монализумаб и геном KLRC4. Этот ген обычно чрезмерно активен в иммунных клетках людей, страдающих псориазом, и монализумаб может помочь снизить эту чрезмерную активность. Всего было выявлено восемь таких перспективных взаимодействий генов с лекарственными препаратами.

Серьезный потенциал

Это исследование еще на один шаг приближает нас к пониманию генетической основы псориаза. С более глубоким пониманием этого вопроса появляются и лучшие варианты лечения. Выявленные взаимодействия генов и лекарственных средств могут стать потенциальным руководством для разработки новых методов лечения, давая надежду людям, страдающим этим хроническим заболеванием.

Однако важно помнить, что речь идет только о потенциальных мишенях и методах лечения. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения полученных результатов и разработки практических, безопасных и эффективных методов лечения.

Ранее Фокус писал о том, что из-за пыльцевых бурь аллергиков станет больше. Исследователи отмечают, что все большее количество людей впервые сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, как обнаружить рак кожи самостоятельно на дому. Известный дерматолог, поделилась опытом и указала на что нужно обращать внимание при профилактическом самоосмотре кожи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.