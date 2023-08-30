Древнее зло пробудилось: переносимый клещами и комарами вирус вновь набирает обороты

Пока мир стоит на пороге серьезных последствий глобального потепления, в тени происходящего зарождается новый коварный враг, грозящий бросить вызов здоровью сотен тысяч людей.

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Вирус Западного Нила (ВЗН) уже попадал в информационное поле вскользь, но то внимание, которое уделяется ему в последнее время, является тревожным сигналом о его развитии. Недавно проведенное исследование помогло увидеть полную картину масштабов недуга, пишет Medical News.

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Вирус Западного Нила относится к типу арбовирусных заболеваний. Проще говоря, это заболевание, распространяемое в основном комарами и клещами. Когда они кусают нас, вирус может попасть в наш организм. К счастью, большинство из нас не почувствуют себя больными, если заразятся. Но если мы почувствуем недомогание, у нас может подняться температура, а в более редких случаях вирус может поразить головной и спинной мозг, что является проблемой более серьезного уровня.

Согласно исследованию, в 2021 г. в США было зарегистрировано более 3 000 случаев заболеваний, вызванных вирусами, подобными ВЗН. Вирус Западного Нила был обнаружен примерно в 16% округов США. Судя по всему, вирус сильнее поражает пожилых людей. Большинству пациентов было около 65 лет, и, к сожалению, около 8% из них скончались. Более половины всех случаев заболевания вирусом ВЗН в стране было выявлено всего в трех округах штата Аризона. Интересно, что мужчины на 60% чаще заражались тяжелой формой этого заболевания.

При этом ВЗН был не единственным вирусом, оказавшимся в центре внимания. В ходе исследования были также обнаружены случаи заражения вирусами Ла-Кросс, Джеймстаун-Каньон, энцефалита лошадей, энцефалита Сент-Луиса и Повассан. Каждый из этих вирусов имел свои уникальные особенности, но важно отметить, что многие из них поражали головной и спинной мозг.

Последний же раз вирус Западного Нила вызывал такой резонанс в 2012 году. Этот недавний всплеск заслуживает внимания, особенно если учесть, что в Аризоне было зафиксировано необычно большое число случаев заболевания.

Кроме того, в некоторых штатах, таких как Огайо и Индиана, некоторые вирусы были обнаружены впервые, что может означать, что эти вирусы могут распространяться на новые территории или же мы просто стали лучше их обнаруживать.

В любом случае, знание того, где и когда появляются эти вирусы, помогает сотрудникам органов здравоохранения и врачам быть начеку. Отслеживание этих вирусов, понимание закономерностей их распространения и меры по контролю за популяцией комаров и клещей позволяют сдерживать вспышки заболеваний, которые с легкостью могут перерасти в эпидемию по своим масштабам.

В настоящее время не существует специальных методов лечения или вакцин против многих из этих вирусов, что только подчеркивает важность их контроля и предотвращения распространения. Лучший способ обезопасить себя на данный момент, это профилактика. Это означает использование средств защиты от насекомых, ношение одежды с длинными рукавами и предоставление полной информации о здоровье при сдаче крови.

Несмотря на то, что вирус Западного Нила снова стал популярным по довольно пугающим причинам, информированность и принятие мер предосторожности — наша лучшая защита от него.

Ранее Фокус писал о вирусе возрастом в 6 миллионов лет, который пробудился в нашем организме. Спящий миллионы лет вирус проснулся внутри нашего мозга, стимулируя рост агрессивных опухолей, но согласно новому исследованию, у нас есть надежда на лекарство.

Также Фокус писал о разработанном учеными способе раннего выявления инфекций. Новое открытие может помочь врачам выявлять вирусные инфекции, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19, еще до появления у пациентов тяжелых симптомов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.