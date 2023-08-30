Давнє зло прокинулося: вірус, який переносять кліщі та комарі, знову набирає обертів

Поки світ стоїть на порозі серйозних наслідків глобального потепління, у тіні того, що відбувається, зароджується новий підступний ворог, який загрожує кинути виклик здоров'ю сотень тисяч людей.

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Вірус Західного Нілу (ВЗН) уже потрапляв в інформаційне поле побіжно, але та увага, яка приділяється йому останнім часом, є тривожним сигналом щодо його розвитку. Нещодавно проведене дослідження допомогло побачити повну картину масштабів недуги, пише Medical News.

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Вірус Західного Нілу належить до типу арбовірусних захворювань. Простіше кажучи, це захворювання, що поширюється здебільшого комарами і кліщами. Коли вони кусають нас, вірус може потрапити в наш організм. На щастя, більшість із нас не відчують себе хворими, якщо заразяться. Але якщо ми відчуємо нездужання, у нас може піднятися температура, а в більш рідкісних випадках вірус може вразити головний і спинний мозок, що є проблемою більш серйозного рівня.

Згідно з дослідженням, у 2021 р. у США було зареєстровано понад 3 000 випадків захворювань, спричинених вірусами, подібними до ВЗН. Вірус Західного Нілу було виявлено приблизно в 16% округів США. Судячи з усього, вірус сильніше вражає літніх людей. Більшості пацієнтів було близько 65 років, і, на жаль, близько 8% з них померли. Понад половину всіх випадків захворювання на вірус ВЗН у країні було виявлено всього в трьох округах штату Аризона. Цікаво, що чоловіки на 60% частіше заражалися важкою формою цього захворювання.

При цьому ВЗН був не єдиним вірусом, який опинився в центрі уваги. Під час дослідження було також виявлено випадки зараження вірусами Ла-Кросс, Джеймстаун-Каньйон, енцефаліту коней, енцефаліту Сент-Луїса і Повассан. Кожен із цих вірусів мав свої унікальні особливості, але важливо зазначити, що багато хто з них вражали головний і спинний мозок.

Востаннє ж вірус Західного Нілу викликав такий резонанс у 2012 році. Цей недавній сплеск заслуговує на увагу, особливо якщо врахувати, що в Аризоні було зафіксовано незвично велику кількість випадків захворювання.

Крім того, у деяких штатах, таких як Огайо та Індіана, деякі віруси було виявлено вперше, що може означати, що ці віруси можуть поширюватися на нові території, або ж ми просто стали краще їх виявляти.

У будь-якому разі, знання того, де і коли з'являються ці віруси, допомагає співробітникам органів охорони здоров'я і лікарям бути напоготові. Відстеження цих вірусів, розуміння закономірностей їхнього поширення і заходи з контролю за популяцією комарів і кліщів дають змогу стримувати спалахи захворювань, які з легкістю можуть перерости в епідемію за своїми масштабами.

Наразі не існує спеціальних методів лікування або вакцин проти багатьох із цих вірусів, що тільки підкреслює важливість їхнього контролю та запобігання поширенню. Найкращий спосіб убезпечити себе на даний момент, це профілактика. Це означає використання засобів захисту від комах, носіння одягу з довгими рукавами та надання повної інформації про здоров'я під час здачі крові.

Незважаючи на те, що вірус Західного Нілу знову став популярним через доволі лякаючі причини, інформованість і вжиття запобіжних заходів — наш найкращий захист від нього.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.