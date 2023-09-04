Спасет от внезапной смерти в старости. Укрепление костей всего на 3% снижает риск перелома бедра на 45%

Секрет более безопасного и здорового будущего кроется в небольшом укреплении плотности костей, о способах достижения которого рассказали ученые.

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Ежегодно миллионы людей в возрасте 65 лет и старше попадают в больницу в связи с переломами бедра. Последствия подобных переломов в долгосрочной перспективе, в таком возрасте, зачастую серьезнее, чем мы думаем. Ведь если вам больше 50 лет и вы сломали бедро, то вероятность того, что через год вас не будет в живых, составляет один к трем. К счастью, согласно новому исследованию, всего чуть-чуть укрепив кости вы можете значительно уменьшить риск подобного перелома, пишет New Atlas.

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Если вы и выздоровеете, то все равно можете столкнуться с долгосрочными проблемами. И дело не только в самом переломе: подобная травма часто приводит к таким серьезным осложнениям, как инсульт, сердечные заболевания, инфекции и пневмония. Восстановление идет медленно, и за это время мышцы могут ослабнуть, что увеличит вероятность нового падения. Фактически, эти самые падения являются причиной 95% всех переломов бедра. Многие выздоровевшие люди оказываются менее самостоятельными, чем раньше, живут с постоянной болью и трудностями в передвижении.

С возрастом плотность костей, естественно, снижается, но последние исследования дают надежду. Так, новое исследование, проведенное в Сиднейском технологическом университете, показало, что даже незначительное улучшение состояния костей может существенно снизить количество переломов бедра. Профессор Туан Нгуен и его сотрудники обнаружили, что, казалось бы, небольшие, едва заметные изменения в наших костях могут иметь огромное значение.

Для того чтобы прийти к такому выводу, они проанализировали данные более 3600 мужчин и женщин в двух разных возрастных группах. Результаты оказались удивительными: скромное увеличение плотности костей на 3% привело к значительному снижению числа переломов бедра на 45%. Ранее эксперты считали, что для такого снижения необходимо повысить плотность костей примерно на 10%.

В ходе исследования раскрылся еще один интересный момент: хотя люди с заболеванием, называемым остеопорозом, резко снижающим плотность костной ткани, подвержены высокому риску переломов бедра, они не составляют большинство пострадавших. Оказывается, большинство переломов бедра случается у тех, кто не страдает остеопорозом. Это означает, что каждый человек, особенно пожилой, должен активно заботиться о своем здоровье костей.

И главная хорошая новость для всех нас: достичь этого небольшого, но крайне важного улучшения на 3% может быть проще, чем вы думаете. Ученые рекомендуют включить в свой распорядок дня легкие физические упражнения, отказаться от курения и следить за потреблением витаминов и минералов. Занятия спортом не только укрепляют костную ткань, но и улучшают равновесие и координацию, снижая риск неприятных падений. Кроме того, активный образ жизни способствует остроте ума.

По сути, ваш образ жизни играет ключевую роль в здоровье костей. По словам профессора Нгуена, отказ от курения, умеренная активность и правильное питание помогут сохранить наши кости и уменьшить шанс неприятных и даже губительных последствий их травм. Таким образом, даже если старение неизбежно, перелом бедра — это не обязательно крест на оставшихся годах жизни. Небольшие изменения могут привести к более безопасному и здоровому будущему.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.