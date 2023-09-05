Смертельные ласки. Чего не стоит делать, чтобы не заразиться болезнями от домашних животных

Наши домашние животные привносят в нашу жизнь море радости, но при несоблюдении правил гигиены и личного пространства, они могут привнести в нее боль, разруху и потенциально — смерть.

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Для многих домашние животные являются членами семьи, и можно с уверенностью сказать, что человечество, это вид, по уши влюбленный в своих пушистых друзей. Но тиская и играясь со своими питомцами, мы редко задумываемся насколько безопасно находиться с ними в непосредственной близости. Наука решила расставить точки над и в вопросе риска подхватить заболевание при контакте с домашними животными, пишет The Conversation.

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Мы не только все чаще заводим домашних животных, но и тратим на них все больше денег. Такая любовь и привязанность приносит свои душевные и физические плоды. Однако иногда наши питомцы могут быть носителями заболеваний, которые могут передаться нам. Но не стоит паниковать и суетливо отстраняться от сидящего рядом с вами лабрадора. Для большинства риск минимален. Однако некоторым группам, например, беременным женщинам и людям с ослабленной иммунной системой, следует быть особенно осторожными.

Вот термин, с которого мы приступим углубляться в тему риска: зоонозные заболевания. Это инфекции, которые могут передаваться от животных к человеку. Хотя у домашних животных можно обнаружить более 70 таких заболеваний, многие из них протекают бессимптомно, то есть ваша кошка или собака может выглядеть абсолютно здоровой, но при этом передавать вам вредные микроорганизмы.

Как передаются эти микроорганизмы? Они могут передаваться напрямую, например, через слюну животного, или косвенно, например, через его подстилку или игрушки. Несмотря на то, что эти заболевания не являются широко распространенными, согласно исследованиям, мы, возможно, недооцениваем их опасность и распространенность, потому что не все они легко идентифицируются, а некоторые имеют общие симптомы.

Обычные домашние животные, такие как собаки и кошки, могут быть переносчиками разнообразных микроорганизмов. В некоторых районах Африки и Азии собаки могут переносить бешенство через слюну. Кроме того, у них во рту может находиться бактерия Capnocytophaga, которая может вызывать тяжелые заболевания у некоторых людей. Кошки тоже не остаются в стороне. Они могут передавать болезни, особенно при уборке лотка или даже через укусы и царапины.

Но кошки и собаки — не единственные виновники. Птицы могут иногда передавать бактериальную инфекцию, черепахи могут быть связаны с сальмонеллой, и даже ваши домашние рыбки могут занести некоторые бактериальные инфекции в ваш организм.

За близость иногда приходится платить. Согласно одному исследованию, многие владельцы домашних животных позволяют своим питомцам облизывать их лица или спать в их постели, что увеличивает вероятность передачи заболеваний. Аналогичным образом, дети часто сближаются с домашними животными и могут забыть вымыть руки после игры, что подвергает их риску.

Такие группы населения, такие как маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой, могут столкнуться с серьезными последствиями в случае заражения.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете наслаждаться обществом своего питомца и оставаться в безопасности, следуя простым советам, приведенным ниже:

Всегда мойте руки после игр с животными.

Не позволяйте животным лизать ваше лицо или открытые раны.

Следите за детьми, которые находятся рядом с домашними животными, и следите за тем, чтобы они мыли руки.

При выполнении таких работ, как замена лотков, используйте перчатки.

Не позволяйте домашним животным бродить по кухне.

Регулярно посещайте ветеринара для осмотра и вакцинации.

Таким образом, несмотря на то, что наша связь с домашними животными становится все более тесной и неразрывной, очень важно оставаться в курсе событий здравоохранения, касающихся их и инфекций, и соблюдать правила гигиены. Если вы рассматриваете возможность взять питомца из приюта, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы понять, какое животное может вам подойти и узнать об особенностях здоровья кандидатов. Наслаждайтесь своими пушистыми друзьями, но будьте осторожны, ведь вы незаменимы для ваших маленьких спутников и без вас они пропадут.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.