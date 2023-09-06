Виртуальное лекарство от деменции. Пользование интернетом может снизить риск развития болезни

Регулярное активное пользование интернетом помогает снизить риск деменции у людей старшего возраста, но у этого метода есть свои нюансы, не зная которых можно только навредить себе.

Related video

Ученые изучили связь между использованием интернета и деменцией, причин развития которой только прибавляется. На сегодня не так много исследований посвящено долгосрочным последствиям использования интернета среди старшего поколения. В большинстве работ рассматривались в основном негативные аспекты, однако эти исследователи стремились изучить все возможные положительные стороны, пишет Futurism.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Методика исследования включала в себя наблюдение за состоянием здоровья взрослых людей в возрасте от 50 до 65 лет, у которых на начальном этапе не было деменции. Мониторинг продолжался в течение впечатляющих 17 лет на основе данных исследования здоровья и выхода на пенсию, проведенного Мичиганским университетом, в котором приняли участие 20 тыс. пожилых граждан США.

С 2002 по 2018 год каждые несколько лет участников спрашивали об их привычках пользования интернетом. В общей сложности 65% ответили, что являются постоянными пользователями. Однако не все было гладко: некоторые из участников, к сожалению, за эти годы ушли из жизни или же у них развилась деменция, что делало их отчеты недостоверными.

Когда были подсчитаны цифры, исследователи пришли к интересному наблюдению. Риск развития деменции у активных пользователей интернета составляет всего 1,54%. По сравнению с людьми, не пользующимися интернетом, риск развития слабоумия составляет 10,45%. Проще говоря, вероятность развития деменции у тех, кто регулярно пользуется интернетом, в два раза ниже, чем у тех, кто его не использует.

При этом Гавон Чо, один из исследователей, отметил, что хоть у пожилых людей, регулярно пользующихся интернетом, риск развития деменции может быть ниже, чем у их сверстников, не пользующихся интернетом, чрезмерное ежедневное использование интернета может иметь обратный эффект.

Прежде чем делать поспешные выводы, необходимо понять, что существует большая разница между корреляцией и причинно-следственной связью. Клэр Секстон из Ассоциации Альцгеймера, не участвовавшая в исследовании, отметила, что, возможно, регулярное использование интернета приводит к повышению активности мозга, что снижает риск развития деменции. А может быть, те, кто менее подвержен деменции, от природы более склонны к использованию интернета.

Чтобы действительно понять эти выводы, необходимо провести дополнительные исследования. Пока же данное исследование позволяет предположить, что с возрастом время, проведенное за экраном, может быть более полезным для укрепления мозга. Помните, что, как и во многих других вещах в жизни, все должно быть сбалансировано.

Ранее Фокус писал о полезном и развивающем способе снизить риск развития деменции. Результаты исследования показывают, что одно простое занятие позволит снизить риск развития деменции на 19%.

Также Фокус писал о 5 способах отличить обычное ухудшение памяти от развития деменции. Изменение в зрении, настроении и принятии решений являются общими признаками деменции.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.