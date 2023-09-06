Віртуальні ліки від деменції. Користування інтернетом може знизити ризик розвитку хвороби

Регулярне активне користування інтернетом допомагає знизити ризик деменції у людей старшого віку, але у цього методу є свої нюанси, не знаючи яких можна тільки нашкодити собі.

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Учені вивчили зв'язок між використанням інтернету та деменцією, причин розвитку якої тільки додається. На сьогодні не так багато досліджень присвячено довгостроковим наслідкам використання інтернету серед старшого покоління. У більшості робіт розглядалися здебільшого негативні аспекти, проте ці дослідники прагнули вивчити всі можливі позитивні сторони, пише Futurism.

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Методика дослідження включала в себе спостереження за станом здоров'я дорослих людей у віці від 50 до 65 років, у яких на початковому етапі не було деменції. Моніторинг тривав протягом вражаючих 17 років на основі даних дослідження здоров'я та виходу на пенсію, проведеного Мічиганським університетом, у якому взяли участь 20 тис. літніх громадян США.

З 2002 по 2018 рік кожні кілька років учасників запитували про їхні звички користування інтернетом. Загалом 65% відповіли, що є постійними користувачами. Однак не все було гладко: деякі з учасників, на жаль, за ці роки пішли з життя або ж у них розвинулася деменція, що робило їхні звіти недостовірними.

Коли було підраховано цифри, дослідники дійшли цікавого спостереження. Ризик розвитку деменції в активних користувачів інтернету становить лише 1,54%. Порівняно з людьми, які не користуються інтернетом, ризик розвитку недоумства становить 10,45%. Простіше кажучи, ймовірність розвитку деменції у тих, хто регулярно користується інтернетом, удвічі нижча, ніж у тих, хто його не використовує.

При цьому Гавон Чо, один із дослідників, зазначив, що хоч у літніх людей, які регулярно користуються інтернетом, ризик розвитку деменції може бути нижчим, ніж у їхніх однолітків, які не користуються інтернетом, надмірне щоденне використання інтернету може мати зворотний ефект.

Перш ніж робити поспішні висновки, необхідно зрозуміти, що існує велика різниця між кореляцією і причинно-наслідковим зв'язком. Клер Секстон з Асоціації Альцгеймера, яка не брала участі в дослідженні, зазначила, що, можливо, регулярне використання інтернету призводить до підвищення активності мозку, що знижує ризик розвитку деменції. А можливо, ті, хто менш схильний до деменції, від природи більш схильні до використання інтернету.

Щоб дійсно зрозуміти ці висновки, необхідно провести додаткові дослідження. Поки ж це дослідження дає змогу припустити, що з віком час, проведений за екраном, може бути більш корисним для зміцнення мозку. Пам'ятайте, що, як і в багатьох інших речах у житті, все має бути збалансовано.

Раніше Фокус писав про корисний і розвивальний спосіб знизити ризик розвитку деменції. Результати дослідження показують, що одне просте заняття дасть змогу знизити ризик розвитку деменції на 19%.

Також Фокус писав про 5 способів відрізнити звичайне погіршення пам'яті від розвитку деменції. Зміна в зорі, настрої та прийнятті рішень є загальними ознаками деменції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.