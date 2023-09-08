Сломали эволюцию. Ученые впервые в мире смогли вырастить человеческие почки в свиньях

Развивавшиеся в них с этапа эмбриона органы оказали неожиданный эффект на мозг свиней, что подняло острый вопрос этичности подобных экспериментов.

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Китайские ученые впервые в истории вырастили человеческие почки внутри свиней, подобно своим коллегам, недавно совершившим обратное. Эта новаторская работа может в будущем помочь уменьшить нехватку органов для трансплантации и сделать сам процесс пересадки более безопасным для пациентов, пишет ScienceAlert.

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Почки не только формируются одними из первых, но и являются самым пересаживаемым органом в медицине, из-за их важнейшей роли во многих процессах нашего организма. Поэтому группа специалистов из Института биомедицины и здоровья Гуанчжоу обратила на них свое внимание.

Вы можете подумать, что что-то подобное уже происходило раньше, но на самом деле у этого прорывного события есть отличия, которые выделяют его на фоне предыдущих работ. В предыдущих исследованиях органы крыс выращивались в мышах и наоборот, но впервые человеческие органы оказались внутри свиней. Методика, использованная китайской командой, несколько отличается от недавних американских работ, в которых генетически модифицированные органы свиней помещались в человеческие тела.

Как же китайским ученым удалось вырастить функционирующие человеческие почки в свиных эмбрионах? Ведь выращивание человеческих клеток внутри свиньи — это не простая прогулка по парку. Главная проблема состоит в том, что клетки свиньи занимают агрессивно-доминирующее положение, поэтому человеческим клеткам трудно закрепиться и прижиться.

Ученые пошли по хитрому пути, для того чтобы обойти это препятствие. Используя инструмент CRISPR, они изменили эмбрионы свиней, удалив из них несколько генов, необходимых для развития почек. В результате образовалась своего рода ниша, которую организм не мог ничем заполнить. Затем в нее были введены стволовые клетки человека, которые могут трансформироваться в любой тип клеток. Эти человеческие клетки воспользовались образовавшейся брешью и начали полноценно развиваться.

Сравнение модифицированного эмбриона (красная флуоресценция) с неизмененной версией Фото: Cell Stem Cell

Чтобы получить четкое представление об успешности своего подхода, специалисты имплантировали эти специально сконструированные эмбрионы свиньям-матерям. Примерно через месяц они проверили прогресс и обнаружили, что у некоторых эмбрионов уже есть почки, которые, как ни странно, на 50-60% состоят из человеческих клеток!

Разумеется, при проведении подобных новаторских работ возникают проблемы и опасения. Одним из неожиданных результатов стало обнаружение в мозге свиней нескольких человеческих клеток, что может вызвать серьезные сомнения в этических нормах. Другим препятствием является то, что процент человеческих клеток в почках недостаточно высок для того, чтобы считать их полностью функциональными для человека. Кроме того, эти почки содержат некоторые свиные элементы, которые, возможно, не очень хорошо проявят себя, если их поместить в человеческий организм.

Тем не менее, перспективы данного научного труда многообещающие. Исследователи признают, что предстоит еще много работы, прежде чем эти почки будут готовы к пересадке человеку. Более того, они уже работают над тем, чтобы позволить почкам расти дольше и даже экспериментировать с выращиванием других человеческих органов в организме свиней.

Таким образом, хотя мы еще не дошли до того момента, когда сможем получать органы, заменяющие человеческие, от животных, данное исследование представляет собой обнадеживающий шаг в этом направлении. При дальнейшей доработке этот метод может стать ценным спасательным кругом для людей, ожидающих пересадки органов и столкнувшимся с дефицитом доноров и сложностями самой операции.

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Также Фокус писал о том, что ученые смогли вырастить эмбрионы без участия людей. Они провели уникальный эксперимент, в ходе которого они активировали все возможности стволовых клеток и заглянули на самые ранние этапы нашего развития.

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