Зламали еволюцію. Учені вперше у світі змогли виростити людські нирки у свинях

Органи, що розвивалися в них з етапу ембріона, справили несподіваний ефект на мозок свиней, що порушило гостре питання етичності подібних експериментів.

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Китайські вчені вперше в історії виростили людські нирки всередині свиней, подібно до своїх колег, які нещодавно вчинили зворотне. Ця новаторська робота може в майбутньому допомогти зменшити брак органів для трансплантації та зробити сам процес пересадки безпечнішим для пацієнтів, пише ScienceAlert.

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Нирки не тільки формуються одними з перших, а й є органом, який найбільше пересаджують у медицині, через їхню найважливішу роль у багатьох процесах нашого організму. Тому група фахівців з Інституту біомедицини та здоров'я Гуанчжоу звернула на них свою увагу.

Ви можете подумати, що щось подібне вже відбувалося раніше, але насправді ця проривна подія має відмінності, які виділяють її на тлі попередніх робіт. У попередніх дослідженнях органи щурів вирощували в мишах і навпаки, але вперше людські органи опинилися всередині свиней. Методика, використана китайською командою, дещо відрізняється від недавніх американських робіт, у яких генетично модифіковані органи свиней поміщали в людські тіла.

Як же китайським ученим вдалося виростити функціонуючі людські нирки у свинячих ембріонах? Адже вирощування людських клітин всередині свині — це не проста прогулянка парком. Головна проблема полягає в тому, що клітини свині займають агресивно-домінантне становище, тому людським клітинам важко закріпитися і прижитися.

Вчені пішли хитрим шляхом, для того щоб обійти цю перешкоду. Використовуючи інструмент CRISPR, вони змінили ембріони свиней, видаливши з них кілька генів, необхідних для розвитку нирок. У результаті утворилася свого роду ніша, яку організм не міг нічим заповнити. Потім у неї було введено стовбурові клітини людини, які можуть трансформуватися в будь-який тип клітин. Ці людські клітини скористалися утвореним проміжком і почали повноцінно розвиватися.

Порівняння модифікованого ембріона (червона флуоресценція) з незміненою версією Фото: Cell Stem Cell

Щоб отримати чітке уявлення про успішність свого підходу, фахівці імплантували ці спеціально сконструйовані ембріони свиням-матерям. Приблизно через місяць вони перевірили прогрес і виявили, що у деяких ембріонів вже є нирки, які, як не дивно, на 50-60% складаються з людських клітин!

Зрозуміло, при проведенні подібних новаторських робіт виникають проблеми і побоювання. Одним із несподіваних результатів стало виявлення в мозку свиней кількох людських клітин, що може викликати серйозні сумніви в етичних нормах. Іншою перешкодою є те, що відсоток людських клітин у нирках недостатньо високий для того, щоб вважати їх повністю функціональними для людини. Крім того, ці нирки містять деякі свинячі елементи, які, можливо, не дуже добре проявлять себе, якщо їх помістити в людський організм.

Проте перспективи цієї наукової праці багатообіцяючі. Дослідники визнають, що попереду ще багато роботи, перш ніж ці нирки будуть готові до пересадки людині. Ба більше, вони вже працюють над тим, щоб дозволити ниркам рости довше і навіть експериментувати з вирощуванням інших людських органів в організмі свиней.

Таким чином, хоча ми ще не дійшли до того моменту, коли зможемо отримувати органи, що замінюють людські, від тварин, це дослідження є обнадійливим кроком у цьому напрямку. За подальшого доопрацювання цей метод може стати цінним рятувальним кругом для людей, які очікують на пересадку органів і зіткнулися з дефіцитом донорів і складнощами самої операції.

Раніше Фокус писав про те, як вчені схрестили свиню з бобами для отримання альтернативи свинячому м'ясу. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли виростити ембріони без участі людей. Вони провели унікальний експеримент, під час якого вони активували всі можливості стовбурових клітин і зазирнули на найбільш ранні етапи нашого розвитку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.