Тайно убивал сестру: близнец-паразит поселился в брюшной полости 10-месячной девочки

Редчайший в медицине случай произошел в маленьком городке Пакистана, где маленькая девочка и ее семья оказались под наблюдением множества врачей и еще большим вниманием прессы.

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Недавно пакистанские хирурги стали свидетелями невероятно редкого и пугающего явления. Когда доктор Муштак Ахмед начал оперировать 10-месячную Шазию, чтобы удалить, как он думал, кисту, его глазам предстало удивительное зрелище: в брюшной полости ребенка находились две полусформировавшиеся ноги, пишет BBC.

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По мере проведения операции доктор Муштак и его команда поняли, что перед ними нерожденный близнец Шазии. Этот близнец, скорее всего, перестал развиваться, когда ему было около 8-9 недель.

"Мы могли видеть зачатки всех четырех конечностей, пальцев на ногах и даже черты, напоминающие глаза. Моя команда была готова обнаружить кисту или образование в брюшной полости, учитывая, что девочка мучилась от боли уже несколько месяцев. Но когда я увидел пальцы ног и позвоночник, я растерялся", — сказал доктор Муштак. За 15 лет работы детским хирургом он никогда не был свидетелем подобного.

Это редкое медицинское явление называется "плод в плоде". Оно происходит, когда один из близнецов в процессе раннего развития оказывается окруженным другим. Обволакиваемый близнец не формируется полностью, а превращается в своего рода паразита, питающегося за счет близнеца-хозяина. К сожалению, большинство таких близнецов не доживают до рождения. Согласно докладу Американской академии педиатрии, опубликованному в 2000 году, такое состояние встречается, по оценкам, у одного из 500 000 живорожденных. В мире зарегистрировано менее 200 случаев.

Признаки неблагополучия начались, когда через месяц после рождения живот Шазии начал вздуваться. Родители заметили, что она плачет подолгу из-за боли. "Ее живот был твердым на ощупь", — говорит ее отец, Мухаммед Асиф. Асиф, работающий низкооплачиваемым рабочим на ферме, возил Шазию к нескольким врачам в их родном городе. Но из-за редкости заболевания и отсутствия медицинских учреждений ее состояние оставалось загадкой.

В конце концов, они отправились в больницу шейха Зайда, чтобы получить более качественную помощь. Там доктор Муштак Ахмед диагностировал потенциальную кисту в брюшной полости. Магнитно-резонансная томография, которая позволила бы уточнить диагноз, оказалась слишком дорогой для семьи. Поэтому, по совету врача, они решили удалить кисту хирургическим путем.

Во время операции 29 августа врачи сделали шокирующее открытие и осознали всю сложность ситуации. Нерожденный близнец прикрепился к одному из тонких кишечников Шазии и высасывал кровь, лишая Шазию необходимых питательных веществ. К счастью, после успешного удаления паразитирующего близнеца Шазия начала быстро поправляться. "После операции ее состояние значительно улучшилось", — сказал доктор Муштак. Шазия была выписана 4 сентября, и специалисты по уходу за ней намерены внимательно наблюдать за ее состоянием.

Из-за редкости случая история Шазии вызвала большой интерес в средствах местной массовой информации, что привело к появлению множества дезинформированных предположений. Местные журналисты даже ошибочно назвали это состояние "беременностью ребенка", что вызвало стресс у и без того напуганной семьи. Для решения этой проблемы сотрудники больницы провели разъяснительную и консультационную работу с семьей Шазии.

Доктор Надим Ахтар, заведующий отделением детской хирургии Пакистанского института медицинских наук, подчеркнул, что это состояние никак не связано с беременностью. Он сказал: "Эти образования, похожие на плод, не всегда растут или распространяются, и в основном остаются на месте своего формирования, часто в нижней части живота".

Эта история подчеркивает загадки медицинской науки и напоминает нам о важности наличия соответствующих медицинских учреждений, особенно в отдаленных районах. Это свидетельство стойкости человеческого организма и неустанного стремления медиков оказать помощь и найти решение, даже столкнувшись с неизвестностью.

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