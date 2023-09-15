Боль и дискомфорт уйдут в прошлое. Обнаружен механизм защиты от раздраженного кишечника

Ученые исследовали иммунные клетки, и обнаружили у них свойства, которые не только препятствуют развитию синдрома, но и оберегают наш кишечник от риска образования раковых опухолей.

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Синдром раздраженного кишечника (СРК) — сложное заболевание, от которого страдают миллионы людей, с до конца не изученными причинами возникновения. Оно может оказывать катастрофическое влияние на повседневную жизнь. Хотя врачи прилагают все усилия, чтобы справиться с его последствиями, многие методы лечения лишь уменьшают воспаление, и часто пациенты страдают от рецидивов. Но теперь ученые получили более полное представление о СРК благодаря недавним исследованиям в области генетики, иммунологии и микробиологии и они надеются разработать новые эффективные методы лечения, пишет New Atlas.

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Группа специалистов из известных институтов глубоко погрузилась в мир и механизмы работы иммунных клеток. В частности, они изучали группу клеток, называемых Т-клетками V-gamma-4 (Vg4). Оказалось, что эти клетки играют важнейшую роль в поддержании и защите здорового состояния слизистой оболочки кишечника.

Но когда исследователи изучили ткани кишечника 150 человек, здоровых и больных СРК, они обнаружили явную разницу. В здоровом кишечнике было много Т-клеток Vg4, которые выполняли свою работу, защищая кишечник. Но в кишечнике больных СРК этих клеток было меньше. Более того, у многих пациентов с СРК эти клетки вовсе почти отсутствовали.

Адриан Хейдей, один из ведущих исследователей, подчеркнул важность этих клеток, назвав их "пылесосами" для кишечника, очищающими его от вредных веществ, таких как инфекции и токсины. Без них кишечник может пострадать, воспалиться и даже быть более подверженным риску развития рака.

Дело в том, что эти защитные клетки могут также быть защитниками от некоторых видов рака толстой кишки. Другая группа исследователей из Милана отметила, что они могут атаковать клетки рака толстой кишки. Если эти клетки не функционируют или отсутствуют, это может объяснить, почему СРК иногда приводит к раку толстой кишки.

Еще более многообещающим фактом является то, что пациенты с СРК, у которых восстанавливался здоровый уровень Vg4 T-клеток, были менее склонны к возвращению болезни после воспаления. Это означает, что, изучив и, возможно, повысив уровень этих клеток, врачи смогут предложить более эффективные методы долгосрочного и окончательного излечения СРК.

Открытие роли Т-клеток Vg4 может проложить путь к более целенаправленному лечению СРК, что поможет пациентам лучше справляться со своим заболеванием и вести более здоровый образ жизни. Хотя ученым еще предстоит многое узнать, очевидно, что мы стоим на пороге значительного прогресса в понимании и лечении СРК, что не может не радовать многих людей, страдающих от этого изнурительного и дискомфортного заболевания.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

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