Біль і дискомфорт підуть у минуле. Виявлено механізм захисту від подразненого кишечника

Вчені досліджували імунні клітини, і виявили в них властивості, які не тільки перешкоджають розвитку синдрому, а й оберігають наш кишечник від ризику утворення ракових пухлин.

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Синдром подразненого кишківника (СПК) — складне захворювання, від якого страждають мільйони людей, з до кінця не вивченими причинами виникнення. Воно може чинити катастрофічний вплив на повсякденне життя. Хоча лікарі докладають усіх зусиль, щоб впоратися з його наслідками, багато методів лікування лише зменшують запалення, і часто пацієнти страждають від рецидивів. Але тепер вчені отримали більш повне уявлення про СПК завдяки нещодавнім дослідженням у галузі генетики, імунології та мікробіології і вони сподіваються розробити нові ефективні методи лікування, пише New Atlas.

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Група фахівців з відомих інститутів глибоко занурилася у світ і механізми роботи імунних клітин. Зокрема, вони вивчали групу клітин, званих Т-клітинами V-gamma-4 (Vg4). Виявилося, що ці клітини відіграють найважливішу роль у підтримці та захисті здорового стану слизової оболонки кишківника.

Але коли дослідники вивчили тканини кишечника 150 осіб, здорових і хворих на СПК, вони виявили явну різницю. У здоровому кишечнику було багато Т-клітин Vg4, які виконували свою роботу, захищаючи кишечник. Але в кишечнику хворих на СПК цих клітин було менше. Ба більше, у багатьох пацієнтів із СПК ці клітини зовсім майже були відсутні.

Адріан Хейдей, один із провідних дослідників, наголосив на важливості цих клітин, назвавши їх "пилососами" для кишківника, що очищають його від шкідливих речовин, таких як інфекції та токсини. Без них кишечник може постраждати, запалитися і навіть бути більш схильним до ризику розвитку раку.

Річ у тім, що ці захисні клітини можуть також бути захисниками від деяких видів раку товстої кишки. Інша група дослідників з Мілана зазначила, що вони можуть атакувати клітини раку товстої кишки. Якщо ці клітини не функціонують або відсутні, це може пояснити, чому СПК іноді призводить до раку товстої кишки.

Ще більш багатообіцяючим фактом є те, що пацієнти із СПК, у яких відновлювався здоровий рівень Vg4 T-клітин, були менш схильні до повернення хвороби після запалення. Це означає, що, вивчивши і, можливо, підвищивши рівень цих клітин, лікарі зможуть запропонувати більш ефективні методи довгострокового й остаточного лікування СПК.

Відкриття ролі Т-клітин Vg4 може прокласти шлях до більш цілеспрямованого лікування СПК, що допоможе пацієнтам краще справлятися зі своїм захворюванням і вести більш здоровий спосіб життя. Хоча вченим ще належить багато чого довідатися, очевидно, що ми стоїмо на порозі значного прогресу в розумінні та лікуванні СПК, що не може не тішити багатьох людей, які страждають від цього виснажливого і дискомфортного захворювання.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про вплив генів, відповідальних за розвиток синдрому подразненого кишечника, на нашу психіку. Вчені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.