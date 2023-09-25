Дожить до 100 и более: исследователи выявили 9 основных условий долголетия

Проанализировав зоны, славящиеся количеством пенсионеров, доживших до 100 и старше, исследователи выделили 9 принципов и активностей, которым следуют пережившие миллионы других люди.

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Возможно, вы слышали о "голубых зонах" — местах в мире, где люди не только живут исключительно долго, но и сохраняют здоровье до глубокой старости. Исследователи, в свое время, обратили внимание на эти районы, выделив их на карте синим цветом. В этих регионах действительно необычайно много людей, доживающих до 100 лет и дольше. Об особенностях этих зон и секретах достижения увеличения продолжительности жизни пишет Medical News.

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Голубые зоны — это не волшебные страны с секретным источником вечной молодости. Напротив, долголетие людей, живущих в этих зонах, в основном зависит от выбора образа жизни. Генетика определяет лишь 20-30% продолжительности жизни человека. Исследователь Дэн Бюттнер и его коллеги, являющиеся авторами исследования, выделили девять ключевых черт и привычек, получивших название "Могущественная девятка", которые обычно наблюдаются в этих долгоживущих сообществах. Команда выделяет следующие привычки и активности людей, живущих в зонах большей продолжительности жизни:

Питание: Употребляется преимущественно растительная пища, а порции мяса относительно малы и редки.

Потребление калорий: Люди часто соблюдают пост или едят ровно столько, чтобы насытиться на 80%, что предотвращает набор веса и ожирение.

Употребление алкоголя: Алкоголь, в основном богатое антиоксидантами красное вино, употребляется редко или умеренно.

Чувство цели: Жители имеют четкое представление о смысле жизни.

Физическая активность: Ежедневные занятия способствуют естественному, энергичному движению, например, ходьбе или садоводству.

Борьба со стрессом: Для снятия стресса регулярно используются такие методы, как молитва или семейный ужин.

Духовность: Вера — ключевой компонент жизни.

Структура семьи: Расширенные семьи часто живут вместе, поддерживая друг друга.

Социальные сети: Прочные социальные связи способствуют формированию образа жизни, поддерживающего благополучие.

Исследование ученых показывает, что наличие сильной целеустремленности может в буквальном смысле спасти жизнь, привести к улучшению психического здоровья и стимулировать хорошее поведение. Рациональное питание с ограничением потребления мяса приводит к снижению уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Более того, даже легкое голодание может сместить энергетический фокус организма с роста на восстановление и поддержание, что может замедлить старение.

Умеренное употребление красного вина также способствует улучшению здоровья сердца, а энергичные физические упражнения снижают риск развития различных заболеваний. Духовность, крепкие социальные и семейные отношения также способствуют психическому здоровью, ощущению благополучия и, в конечном счете, продлению жизни.

Интересно, что эти "голубые зоны" учат нас тому, что лучшая система здравоохранения не является единственным решением проблемы долголетия и здоровья. Еще большее значение имеет создание среды, в которой здоровый образ жизни является основным выбором. Например, города могут поощрять физическую активность, делая более доступными пешеходные и велосипедные дорожки.

По мере старения населения планеты, когда люди старше 60 лет вскоре составят одну шестую часть мирового населения, понимание ключей к здоровому и более плавному старению становится еще более важным. Хотя мысль о том, что продолжительность жизни человека может увеличиться до 140 лет, не может не радовать, если эти годы будут проведены в условиях плохого здоровья, они не смогут подарить долгожителю много хороших моментов.

Вывод из исследования "Голубых зон" заключается в том, что старение неизбежно, а жизнь в старости с низким качеством — нет. Усилия на уровне сообщества могут создать такую среду, которая будет способствовать популяризации способов укрепления здоровья и здорового образа жизни. Проекты "голубых зон" уже реализуются по всей территории США и направлены на изменение социальной политики, которая делает выбор в пользу здорового образа жизни не только легким, но и неизбежным.

Таким образом, хотя большинство из нас не может просто переехать в "голубую зону", мы, безусловно, можем привнести некоторые из ее практик, продлевающих жизнь, в нашу собственную жизнь и сообщество. И, возможно, именно ваш город в будущем станет следующей "голубой зоной".

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как сбросить несколько лет организму. В тестах на мышах команда ученых показала, что эпигенетические "программные сбои" вызывают симптомы старения, а перезагрузка системы может обратить их вспять, потенциально увеличивая продолжительность жизни.

Также Фокус писал об открытии учеными коктейля химических веществ, способных обратить старение вспять. Впрочем, другие ученые ругают эту работу за отсутствие доказательств в исследовании.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.