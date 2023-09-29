Спасение для сердца. Ученые связали витамин D с развитием сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование ученых показало связь дефицита витамина D с развитием сердечных заболеваний, при этом подчеркнув важность здорового образа жизни для снижения риска их возникновения.

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Витамин D — один из тех питательных веществ, которые уже давно находятся на слуху у всех и на это есть весомые причины. В первую очередь он известен своей ролью в здоровье костей и поддержке иммунитета, однако новое исследование пролило свет на его потенциальную пользу и для нашего сердца, пишет Medical News Today.

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Группа специалистов из Швейцарского фонда питания и здоровья недавно обнаружила, что люди с низким уровнем витамина D могут иметь более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Связь витамина D со здоровьем сердца, в целом, часто косвенно прослеживалась и до этого исследования, говорят ученые. Так, например, крайне низкий уровень витамина D связан с повышением артериального давления, резистентностью к глюкозе — фактор риска развития диабета и повышением уровня плохого холестерина. Все это не лучшим образом сказывается на нашем сердце. Кроме того, дефицит витамина D связан с ожирением — еще одним фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы призывают регулярно проверять уровень витамина, а тем, у кого он очень низкий, стоит рассмотреть возможность принятия добавок с недостающим витамином.

Несмотря на то, что витамин D кажется волшебной пилюлей для здоровья сердца, результаты исследований не являются единогласными. По словам доктора Поллианны Патриоты, одного из авторов данного исследования, предыдущие работы по изучению витамина D и здоровья сердца показали неоднозначные результаты. Фактическая роль добавок в улучшении здоровья сердца до сих пор обсуждается. Научный мир по-прежнему нуждается в более точном ответе, поэтому необходимо проводить дополнительные исследования.

Большинство из нас получает витамин D, когда наша кожа находится на солнце. Однако не все получают достаточное количество солнечного света, поэтому некоторым приходится прибегать к помощи пищевых добавок. Такие продукты как яичные желтки, говяжья печень, жирная рыба и некоторые обогащенные пищевые продукты, также могут способствовать повышению уровня витамина D.

Но вот в чем сложность: дефицит витамина D часто остается незамеченным, поскольку у большинства людей он не проявляется. В редких случаях люди могут испытывать боли в костях, мышечную слабость, выпадение волос, усталость или даже депрессию. Низкий уровень витамина D также связан с такими рисками, как инфекции, аутоиммунные заболевания, неврологические расстройства и некоторые виды рака, что делает работу по изучению его влияния на наш организм и нахождения методов его восполнения крайне важной.

Однако важно помнить, что здоровье сердца зависит не только от витамина D. Доктор Патриота подчеркивает важность здорового питания, регулярных физических упражнений, отказа от табака и ответственного потребления алкоголя, как серьезных факторов, влияющих на риск развития проблем с сердцем. Хотя витамин D крайне важен, особенно для тех, кто испытывает его дефицит, слепо принимать добавки не рекомендуется. Избыточный прием витамина D может привести к таким осложнениям, как повышенное содержание кальция в крови, проблемы с почками и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Таким образом, хотя витамин D потенциально полезен для сердца, это лишь одна часть головоломки невероятно глубоких взаимосвязей нашего организма, потребляемых нами продуктов и окружающей нас среды. Ключевым моментом для большинства людей на сегодня остается сбалансированный и здоровый образ жизни, а в случае сомнений следует проконсультироваться с медицинским работником по поводу витамина D, прежде чем прибегать к самолечению.

Ранее Фокус писал о том, что, согласно исследованию, большие дозы витамина D укрепляют здоровье сердца. Новое исследование привлекло внимание научного мира к витамину D, предположив, что его повышенные дозы могут защитить от распространенного нарушения сердечного ритма.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли связь между риском шизофрении и концентрацией витамина D в материнском организме. Недавнее исследование показало, что корни шизофрении могут быть связаны с уровнем материнского витамина D, который играет важную роль в формировании клеток мозга, ответственных за выработку дофамина.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.