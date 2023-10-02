Жизнь после смерти существует. Часть нашего тела продолжит жить спустя годы после нашей кончины
Наше тело представляет собой сложное сообщество триллионов микроорганизмов, которые важны для поддержания нашего здоровья, пока мы живы. Но некоторые из них продолжат существовать и после.
Все эти микробные симбиоты, из которых состоит наше тело, выполняют множество функций: помогают переваривать пищу, вырабатывают необходимые витамины, защищают от инфекций и выполняют множество других важных функций, пишет Science Alert.
В то же время микробы, которые в основном сосредоточены в кишечнике, живут в относительно стабильной и теплой среды с постоянным запасом пищи. Однако, что происходит с этими симбиотическими союзниками после смерти человека?
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По словам профессора экологической микробиологии из Университета Теннесси Дженнифер ДеБрюн, можно предположить, что наши микробы умирают вместе с нами, как только тело ломается, а они попадают в окружающую среду. Однако это не совсем так.
В новой работе ДеБрюн с коллегами нашли доказательства того, что наши микробы не просто продолжают жить после нашей смерти, они также играют важную роль в переработке нашего тела, чтобы новая жизнь могла процветать.
После смерти наши сердце перестает циркулировать кровь, которая разносила кислород по всему телу. Клетки оказываются лишенными кислорода, а потому начинают переваривать себя в процессе, называемым автолизом. Ферменты в клетках, ранее переваривавшие углеводы, белки и жиры для получения энергии и контролируемого роста, начинают воздействовать на мембраны, белки, ДНК и другие компоненты, из которых состоят клетки.
По словам ДеБрюн, продукты этого клеточного распада служат отличной пищей для наших симбиотических бактерий, а ввиду отсутствия иммунной системы, которая держит их под контролем, и без постоянного поступления пищи из пищеварительной системы, они находят новый источник питания. В результате кишечные бактерии, особенно класс микробов под названием Clostridia, распространяются по вашим органам и переваривают вас изнутри в процессе, называемом гниением.
Из-за отсутствия кислорода в организме наши анаэробные бактерии полагаются на процессы производства энергии, не требующие кислорода, например, ферментацию. Таким образом они создают отчетливый признак разложения газов с запахом.
С точки зрения эволюции вполне логично, что наши микробы развили способы адаптации к умирающему тело. Простыми словами, подобно крысам на тонущем корабле, нашим бактериям вскоре придется покинуть тело хозяина и выжить вне его достаточно долго, пока не найдется новый хозяин для колонизации. Использование углерода и питательных веществ нашего тела, по сути, позволяет им увеличить свое количество, а, как известно, чем больше популяция, тем выше вероятность выживания в более суровых условиях.
ДеБрюн отмечает, если тело человека закопано в землю, микробы попадают в почву вместе с жидкостью разложения по мере распада тела. Фактически они попадают в совершенно новую среду, а значит сталкиваются с незнакомым микробным сообществом.
Отметим, что смешение или слияние двух различных микробных сообществ часто происходит в природе. Результат подобного смешивания зависит от нескольких факторов, в том числе, насколько сильное изменение окружающей среды испытывают микробы и кто был там первым.
Можно предположить, что наши микробы погибнут, оказавшись во враждебной среде вне нашего тела. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что ДНК-сигнатуры микробов, связанных с хозяином, можно обнаружить в почве под разлагающимся телом, на поверхности почвы и в могилах в течение месяцев или лет после разложения мягких тканей тела.
В результате ученые заинтересовались, живы ли эти микробы и активны ли они, либо просто находятся в спящем состоянии, ожидая следующего хозяина. Ученые обнаружили, что наши микробы, по сути, не просто живут в почве, они также взаимодействуют с местными почвенными микробами, помогающими им разлагать наше тело.
ДеБрюн отмечает, что они с коллегами обнаружили, что смешивание почвы и жидкостей разложения с микробами, увеличивает скорость разложения. Кроме того, наши микробы усиливают круговорот азота, являющегося важным питательным веществом для жизни. Также наши микробы, вероятно, участвуют в переработке питательных веществ, преобразовывая аммоний в нитрат.
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