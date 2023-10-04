Исчезнет как проказа. ВОЗ одобрила вакцину от малярии и собирается искоренить ее к 2040 году

Вакцина, которую способны производить сотнями миллионов доз в год, может стать поворотным моментом и позволить полностью победить недуг уже в следующем десятилетии, считают ученые.

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Малярия является серьезной проблемой здравоохранения, унося ежегодно около полумиллиона жизней. Но недавно на фронте борьбы с смертельно опасным заболеванием появились обнадеживающие новости: новая вакцина, разработанная Оксфордским университетом и индийским Институтом сыворотки, под названием R21/Matrix, была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Это может стать поворотным моментом в борьбе с этим смертельным заболеванием The Conversation.

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Предыдущие вакцины против малярии давали неоднозначные результаты: самая лучшая из них достигала примерно 50% эффективности в течение года. Вакцина R21/Matrix демонстрирует значительный скачок, снижая количество случаев заболевания малярией до 75%. Но дело не только в ее эффективности; есть еще два важнейших фактора, которые отличают эту вакцину: масштабы производства и стоимость.

Институт сыворотки Индии может производить эту вакцину в огромных масштабах — сотни миллионов доз в год. Для сравнения, предыдущие вакцины были ограничены шестью миллионами доз в год в период с 2023 по 2026 год. Это особенно важно, учитывая, что в регионах Африки, пораженных малярией, ежегодно рождается около 40 млн. детей. Чтобы защитить этих детей, нам потребуется около 160 млн. доз в год, и с вакциной R21/Matrix это вполне достижимо.

Что касается стоимости, то ожидается, что при больших объемах производства цена этой вакцины составит около 5 долларов за дозу. Учитывая, что наиболее пострадавшими от малярии являются регионы с низким уровнем доходов, доступность вакцины по низкой цене является залогом ее широкого распространения и успеха. Все это сыграло важную роль в принятии Всемирной организации здравоохранения решения одобрить вакцину.

Малярия вызывается не вирусом или бактерией. Это паразит, гораздо более крупный и сложный, чем обычный вирус. Сложность малярии обусловлена ее многократным жизненным циклом и различными формами, которые она принимает на протяжении своего жизненного цикла. Каждая стадия требует различных подходов для борьбы с ней, что делает ее сложной проблемой для разработчиков вакцин. Вакцина R21/Matrix на определенную форму малярийного паразита, пытаясь нейтрализовать его до того, как он перейдет на более поздние стадии, вызывающие тяжелые симптомы.

Разработка успешной вакцины против малярии — это долгий путь. Попытки начались более 100 лет назад. Первые исследователи пытались использовать в качестве вакцины сам паразит, подобно тому, как ранее создавались вакцины против других заболеваний. К сожалению, эти попытки оказались неэффективными.

Благодаря достижениям генетики в 1980-х годах возобновились попытки создания вакцины против малярии. Однако, несмотря на выявление тысяч потенциальных кандидатов в вакцины, почти все они оказались неудачными.

Проблема малярии заключается в том, что однократное заражение не гарантирует иммунитета против последующих инфекций. В регионах, где малярия распространена, дети могут переболеть ею несколько раз за короткий промежуток времени. У взрослых, как правило, вырабатывается иммунитет после перенесения нескольких инфекций в течение многих лет, поэтому они не так сильно страдают от этого заболевания. Такой сложный иммунный ответ делает разработку вакцин чрезвычайно трудной задачей.

Несмотря на то, что создание вакцины является большим шагом вперед, полное искоренение малярии все еще остается целью будущего. Борьба с малярией на этом не заканчивается. Существующие профилактические меры, такие как противомоскитные сетки, опрыскивание и лекарственные препараты, будут продолжены.

Однако с появлением нового средства — вакцины, которая может обеспечить более надежную защиту, чем существующие методы, появилась надежда. Возможно, мечту об искоренении малярии не удастся реализовать в ближайшее десятилетие, но при постоянных усилиях и наличии таких средств, как вакцина R21/Matrix, 2040 год представляется разумной целью для достижения этой важной цели в области глобального здравоохранения, утверждает Адриан Хилл, директор Института Дженнера, Оксфордский университет.

Ранее Фокус писал о том, что вакцина Abrysvo от Pfizer защищает младенцев от РСВ. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину, предназначенную для введения беременным женщинам, чтобы защитить их новорожденных от респираторно-синцитиального вируса в течение первых шести месяцев жизни.

Также Фокус писал о том, что Австралия нацелена на искоренение рака шейки матки к 2028 году. Австралия движется к тому, чтобы стать первой страной в мире, которая искоренит рак шейки матки с помощью скрининга, вакцин и лечения.

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