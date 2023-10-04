Загореть, не выходя из дома. Популярный овощ обеспечит красивый загар, утверждает новый тренд

Подобно многим трендам, сулящим заполучить золотые горы без особых усилий, ученые отнеслись к нему со скептицизмом и призвали науку на помощь, чтобы определить вред и пользу такого совета.

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В интернете каждый день появляются новые, набирающие популярность, способы оздоровиться, заработать денег и омолодиться, не прилагая никаких усилий. Не имея под собой научных, а порой и вовсе никаких доказательств, они, тем не менее, обретают небывалую популярность. Так, в новом видеоролике, выложенном на TikTok, в этот раз утверждается, что если ежедневно съедать по три морковки, то кожа будет ваша "сиять" загаром, подобно самому корнеплоду. Звучит заманчиво, особенно если вы хотите избежать вредного воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей. О том, насколько научно обоснован очередной "лайфхак" из интернета, пишет IFLScience.

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Морковь богата бета-каротином — пигментом, отвечающим за ее оранжевый оттенок. Действительно, если употреблять много моркови — более 30 мг в день, — кожа может приобрести желтоватый оттенок. Это состояние называется каротинодермией.

Однако здесь есть своя загвоздка. Диетолог Эмили Берч и профессор общественного здравоохранения Лорен Болл отмечают, что при каротинодермии кожа не выглядит загорелой, как это можно себе представить. Вместо этого она придает коже желто-оранжевый оттенок, особенно заметный на ладонях, подошвах и около носа. Таким образом, ожидание и реальность, как всегда, могут сильно различаться.

Как правило, каротинодермия встречается у детей младшего возраста, но при необычных обстоятельствах она может появиться и у взрослых. Например, 47-летний мужчина, еженедельно употреблявший в пищу 2-3 килограмма моркови, стал желто-оранжевым и обратился к врачам за помощью. Хотя такое изменение цвета кожи и поражает воображение, оно неопасно. Его можно принять за желтуху, но это разные вещи.

Если же вы, все же, приобрели морковный оттенок и пожалели о содеянном, просто сократите потребление моркови, и цвет кожи изменится, говорят эксперты. Кроме того, вопреки слухам, передозировка витамина А при употреблении моркови невозможна. В ней есть форма, которая в организме преобразуется в витамин А, а не его непосредственная активная версия. Однако важно отметить, что высокие дозы каротина могут повышать риск развития рака легких у курильщиков и даже бывших курильщиков.

Хотя идея получения естественного сияния кожи за счет употребления овощей звучит заманчиво, а порой даже идеальный баланс между здоровьем и красотой, помните, что в случае с морковью результат скорее сделает вас "оранжевым", чем "загорелыми". Всегда нужно подходить к новым советам по легкому достижению красоты и здоровья с долей скептицизма и большим количеством исследований. В идеале же, перед следованием любым трендам интернета, имеет смысл проконсультироваться со специалистами.

Ранее Фокус писал о загадочной причине яркого и выделяющегося цвета моркови. Новое исследование открыло невиданные ранее истории страницы популярного корнеплода, рассказывая историю постепенного и уверенного доминирования оранжевой моркови над другими представителями вида.

Также Фокус писал о популярных древних египетских трендах, подобных носкам с клешней омара. В современном обществе сочетание носков с босоножками остается предметом споров, вызывая уровень дебатов, сравнимый с противоречивым добавлением ананаса к пицце.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.