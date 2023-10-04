Засмагнути, не виходячи з дому. Популярний овоч забезпечить гарну засмагу, стверджує новий тренд

Подібно до багатьох трендів, що обіцяють роздобути золоті гори без особливих зусиль, вчені поставилися до нього зі скептицизмом і закликали науку на допомогу, щоб визначити шкоду і користь такої поради.

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В інтернеті щодня з'являються нові способи оздоровитися, заробити грошей і омолодитися, не докладаючи жодних зусиль, які набирають популярності. Не маючи під собою наукових, а часом і зовсім ніяких доказів, вони, тим не менш, набувають небувалої популярності. Так, у новому відеоролику, викладеному на TikTok, цього разу стверджують, що якщо щодня з'їдати по три морквини, то шкіра буде ваша "сяяти" засмагою, як і сам коренеплід. Звучить заманливо, особливо якщо ви хочете уникнути шкідливого впливу сонячних ультрафіолетових променів. Про те, наскільки науково обґрунтований черговий "лайфхак" з інтернету, пише IFLScience.

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Морква багата на бета-каротин — пігмент, що відповідає за її помаранчевий відтінок. Дійсно, якщо вживати багато моркви — понад 30 мг на день, — шкіра може набути жовтуватого відтінку. Цей стан називається каротинодермією.

Однак тут є своя заковика. Дієтологиня Емілі Берч і професорка громадської охорони здоров'я Лорен Болл зазначають, що за каротинодермії шкіра не має засмаглого вигляду, як це можна собі уявити. Натомість вона надає шкірі жовто-помаранчевого відтінку, особливо помітного на долонях, підошвах і біля носа. Отже, очікування і реальність, як завжди, можуть сильно відрізнятися.

Зазвичай каротинодермія трапляється в дітей молодшого віку, але за незвичних обставин вона може з'явитися й у дорослих. Наприклад, 47-річний чоловік, який щотижня вживав у їжу 2-3 кілограми моркви, став жовто-помаранчевим і звернувся до лікарів за допомогою. Хоча така зміна кольору шкіри і приголомшує уяву, вона не є небезпечною. Її можна прийняти за жовтяницю, але це різні речі.

Якщо ж ви, все-таки, отримали морквяний відтінок і пошкодували про скоєне, просто скоротіть споживання моркви, і колір шкіри зміниться, кажуть експерти. Крім того, всупереч чуткам, передозування вітаміну А під час вживання моркви неможливе. У ній є форма, яка в організмі перетворюється на вітамін А, а не його безпосередня активна версія. Однак важливо зазначити, що високі дози каротину можуть підвищувати ризик розвитку раку легенів у курців і навіть колишніх курців.

Хоча ідея отримання природного сяйва шкіри за рахунок вживання овочів звучить заманливо, а часом навіть як ідеальний баланс між здоров'ям і красою, пам'ятайте, що у випадку з морквою результат радше зробить вас "помаранчевим", аніж "засмаглими". Завжди потрібно підходити до нових порад щодо легкого досягнення краси і здоров'я з часткою скептицизму і великою кількістю досліджень. В ідеалі ж, перед дотриманням будь-яких трендів інтернету, має сенс проконсультуватися з фахівцями.

Раніше Фокус писав про загадкову причину яскравого кольору моркви, що виділяється. Нове дослідження відкрило небачені раніше історії сторінки популярного коренеплоду, розповідаючи історію поступового і впевненого домінування помаранчевої моркви над іншими представниками виду.

Також Фокус писав про популярні стародавні єгипетські тренди, подібні до шкарпеток з клешнею омара. У сучасному суспільстві поєднання шкарпеток з босоніжками залишається предметом суперечок, викликаючи рівень дебатів, який можна порівняти з суперечливим додаванням ананаса до піци.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.