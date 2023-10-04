Обнаружен новый "микро-орган". Древний прародитель ядра клетки может открыть тайны эволюции

Исследователям удалось открыть органеллу клетки, которая может являться прародителем ее ядра, таким образом позволяя им взглянуть в истоки нашей жизни и того, как функционируют наши клетки.

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Наши органы – это важнейшие части нашего тела, которые выполняют различные функции, обеспечивающие нашу жизнь. Наши клетки обладают своей версией "органов", называемых органеллами, которые помогают клеткам выполнять свою работу. И недавно ученые обнаружили у них новый орган, который они назвали эксклюзомой, пишет IFLScience.

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Новая органелла обладает рядом уникальных особенностей, из-за чего ее и выделили в отдельный орган клеток. Дело в том, что, обычно, ДНК нашей клетки аккуратно уложена внутри органеллы, называемой ядром. Но в эксклюзоме ДНК не уложена обычным образом. Вместо этого она формируется в плазмиды — небольшие кольца ДНК. Эти плазмиды довольно интересны, поскольку они чаще всего встречаются у бактерий, а не в клетках, подобных нашим. Некоторые из этих кольцеобразных ДНК поступают извне клетки, а другие, по-видимому, с концов наших хромосом. Такая ДНК часто встречается в раковых клетках.

Зачем существует эксклюзома? По-видимому, это защитная мера. Возможно, клетка использует эксклюзому для того, чтобы не допустить попадания в ядро чужеродной и нежелательной ДНК. Представьте себе, что это способ клетки навести порядок или защитить свою генетическую информацию от потенциального вреда, используя некий фильтр установленый перед самыми уязвимыми ее частями.

Рут Крошевски, исследовательница из Института биохимии ETH Zurich, сравнивает роль эксклюзома с "уборкой" в клетке. Без такого процесса нежелательная ДНК может смешаться с нашими хромосомами, что приведет к нарушениям в работе клетки. Это похоже на то, как если бы у вас был пазл, и в него попали бы кусочки от другого пазла — все было бы не так, как надо, нарушая общую картину.

Крошевски также предполагает, что эксклюзома может быть связана с нашей иммунной системой. Определенные белки в наших клетках могут обнаруживать и связываться с ДНК, и если они случайно связываются с плазмидами в эксклюзоме, это может запустить цепную реакцию, которая приведет к иммунному ответу. В некоторых случаях это может привести к аутоиммунным заболеваниям, когда организм ошибочно атакует сам себя.

Но самый важный момент этого исследования, это вероятность того, что эксклюзома может дать нам подсказку о происхождении клеточного ядра. В обоих случаях ДНК завернута в защитный слой. По мнению Крошевского, эксклюзома более проста и может быть являть собой то, как выглядело раннее клеточное ядро.

Хотя открытие эксклюзома очень интересно, наука еще многого не знает о новой органелле. Ученые стремятся глубже понять ее назначение и то, какую роль она играет в грандиозной схеме функционирования и эволюции клетки. Данное открытие лишь в очередной раз подчеркивает невероятную сложность нашего организма, где даже самые крошечные и, на первый взгляд, простейшие его элементы таят в себе множество загадок.

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