Не упустили момент: ученым удалось расшифровать генетический код редчайшего заболевания

Редкая болезнь, представляющая смертельную опасность из-за своей малоизученности, возможно, сможет поддаться лечению, благодаря новому исследованию ученых.

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В мире онкологических заболеваний, чем более редким является тот или иной вид рака, тем большую опасность он представляет. Методы лечения подобных видов рака весьма ограничены. Но недавно ученые смогли раскрыть генетический код чрезвычайно редкого рака почки, известного как ренинома. Это открытие дает надежду на новый подход к лечению, пишет News Medical.

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Ренинома — это очень редкая форма рака почки. В мире зарегистрировано всего 100 случаев данного рака. Большинство людей, возможно, даже не слышали об этом заболевании. В настоящее время основным методом лечения является хирургическое вмешательство, которое не всегда подходит. В некоторых случаях этот рак может вызвать сильное повышение артериального давления или даже распространиться на другие части тела.

До сих пор врачи не знали, что вызывает рениному на генетическом уровне. Но группа специалистов обнаружила специфическую ошибку в гене NOTCH1, известном гене рака, который отвечает за развитие рениномы. Более того, ученые узнали, что препараты, созданные для борьбы с этой генной ошибкой, могут стать средством лечения тех, кто не может перенести операцию.

Исследователи использовали современные инструменты для изучения полного набора генов в двух образцах рака. Один образец был взят у молодого взрослого человека, а другой — у ребенка. Такое исследование похоже на чтение всей инструкции по эксплуатации нашей ДНК, чтобы точно определить, где что-то пошло не так.

Тарин Трегер, один из ведущих исследователей, подчеркнула важность понимания редких видов рака, таких как ренинома. Она отметила, что в то время как многие распространенные виды рака изучены досконально, редкие виды рака, особенно те, которые поражают детей, по-прежнему таят в себе много загадок. Данное исследование является важным шагом на пути к раскрытию этих тайн и разработке более эффективных методов лечения.

Доктор Танзина Чоудхури, другой автор, поделилась обнадеживающей мыслью: данное открытие позволяет предположить, что ренинома может лечиться с помощью существующих препаратов, направленных на ген NOTCH1, что в перспективе избавит от необходимости хирургического вмешательства. Это большая новость, поскольку хирургическое вмешательство может быть инвазивным и довольно рискованным.

Таким образом, несмотря на то, что ренинома является редким видом рака, этот прорыв может иметь огромное значение для тех, кто страдает от него. Это блестящий пример того, как наука при тщательном подходе может дать новую надежду и предложить лучшие способы лечения даже самых редких заболеваний.

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