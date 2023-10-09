Глоток легкости. Ученые выяснили, что популярный напиток без сахара способствует похудению

Хотя многие из нас привыкли пить многие напитки, добавляя в них сахар, новое исследование утверждает, что, исключив его из состава одного из них, мы можем начать сжигать лишние калории более эффективно.

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Похоже, что у науки есть очередная отличная новость для всех любителей горячего, ароматного и терпкого популярного напитка. Конечно же речь идет о кофе. Употребление этого несладкого напитка может оказаться на вашей стороне, когда речь идет о контроле веса, говорится в недавнем исследовании, о котором пишет Medical News.

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Многие люди во всем мире ежедневно пьют кофе. Помимо приятного аромата и вкуса, кофе обладает рядом полезных свойств. Считается, что он снижает вероятность развития ряда заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, диабет второго типа и некоторые виды рака. Кроме того, кофе способствует повышению уровня энергии, что позволяет сжигать больше калорий.

Но вот в чем загвоздка: если сам кофе полезен, то то, что мы часто добавляем в него, например, сахар и сливки, может попросту сводить все его преимущества на нет. Некоторые исследования, проведенные в прошлом, намекают на то, что если мы добавляем в кофе эти добавки, то, возможно, снижаем пользу этого напитка для здоровья.

Исследователи решили разобраться в этом вопросе более глубоко. Они использовали данные трех крупных исследований, в которых принимали участие медицинские работники и медсестры. Участники заполняли анкеты о своем питании, в том числе о привычке пить кофе, в течение нескольких лет. Проанализировав эти данные, исследователи смогли выяснить, как изменения в привычке пить кофе могут быть связаны с изменением веса.

На основании данных, полученных от более чем 150 000 участников, можно сделать следующие выводы:

В среднем участники исследований за четыре года немного прибавили в весе, но в зависимости от того, в какой именно группе они находились, это несколько различалось.

Ежедневное употребление одной чашки несладкого кофе, независимо от того, содержит он кофеин или нет, было связано с тем, что за четыре года участники набирали немного меньше веса — около 0,12 кг.

С другой стороны, ежедневное добавление всего одной чайной ложки сахара в пищу или напитки приводило к увеличению веса примерно на 0,09 кг за тот же период. При этом сливки, похоже, не оказывают существенного влияния на набор и потерю веса.

Эта связь между несладким кофе и меньшим набором веса была еще более заметна у людей с избыточным весом или у более молодых участников исследования.

Интересно, что если рассматривать кофеин сам по себе, то ежедневное потребление дополнительных 100 мг кофеина (примерно столько содержится в средней чашке кофе) приводит к снижению веса на 0,08 кг в течение четырех лет. Исследователи приняли дополнительные меры для того, чтобы убедиться, что эти результаты не были случайностью или влиянием других диетических привычек.

Если вы пытаетесь контролировать свой вес, то увеличение потребления несладкого кофе, как обычного, так и без кофеина, может вам помочь. Однако необходимо помнить о том, что сахар добавляется не только в кофе, но и в другие продукты и напитки. Хотя разница в весе может показаться незначительной, со временем она может увеличиться. Поэтому в следующий раз, когда вы будете варить кофе, подумайте дважды, прежде чем доставать контейнер с сахаром, советуют ученые.

Ранее Фокус писал о том, есть ли смысл в длительных паузах между употреблением кофе. Исследователи рассказали, что может дать организму временная пауза в приеме кофеина.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.