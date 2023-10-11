Позволит вернуть сосредоточенность. Ученые протестировали препарат от СДВГ для взрослых людей

Взрослые люди, страдающие данной болезнью, обычно сталкиваются с куда большим количеством проблем при ее лечении, от непереносимости препаратов до их полнейшей неэффективности.

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Препарат сунози известен прежде всего тем, что помогает людям, которые не могут перестать засыпать днем из-за таких заболеваний, как нарколепсия или апноэ во сне. В скором времени у него может появиться еще одно применение: помощь взрослым с СДВГ. Группа ученых изучила этот препарат. Они провели испытания на 60 взрослых, страдающих СДВГ, чтобы выяснить, может ли он помочь им так же, как и более известные лекарства от СДВГ. Результат оказался обнадеживающим, пишет New Atlas.

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СДВГ или синдром дефицита внимания и гиперактивности — это нейроразвивающее заболевание, характеризующееся устойчивыми проявлениями невнимательности, гиперактивности и импульсивности, которые мешают повседневной деятельности и развитию. Лица с СДВГ могут испытывать трудности при выполнении таких задач, как концентрация внимания, выполнение инструкций и контроль над своими импульсами. Гораздо чаще это заболевание диагностирую и лечат у детей и подростков, но это не значит, что взрослые люди не страдают им. Напротив, лечение взрослых от этого заболевания обычно проходит гораздо сложнее.

Сунози или по-научному — солриамфетол действует на наш мозг примерно так же, как и некоторые известные препараты для лечения СДВГ, например, аддералл или риталин. Однако эти препараты, несмотря на свою эффективность, связаны с некоторыми рисками, такими как проблемы с сердцем, особенно у людей с высоким кровяным давлением. Именно здесь на помощь приходит препарат сунози. Ученые решили, что он может дать аналогичные преимущества, но с меньшим риском для организма.

Доктор Крейг Сурман, руководитель исследования, отметил, что, хотя уже существует несколько эффективных и проверенных методов лечения СДВГ, они подходят не всем. Кроме того, не все пациенты могут справиться с побочными эффектами подобных лечений.

В ходе исследования участникам в течение шести недель давали либо сунози, либо плацебо. Чтобы понять, как препарат влияет на участников, они регулярно проводили интервью и использовали различные инструменты для измерения изменений вызванных им. К третьей-шестой неделе у тех, кто принимал сунози, наблюдалось улучшение симптомов СДВГ, причем в большей степени, чем у тех, кто получал плацебо.

Интересным оказалось то, что сунози не нарушает сон, не изменяет частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Конечно, как и у большинства лекарств, у препарата были побочные эффекты, но они были относительно слабыми и сравнимыми с теми легкими побочными эффектами, которые наблюдаются при использовании других препаратов для лечения СДВГ.

Лечение СДВГ у взрослых – дело очень непростое. Некоторые пациенты, страдающие этим заболеванием, не могут переносить обычные стимулирующие препараты. Если этот препарат можно будет использовать для лечения СДВГ, то он может стать более безопасной альтернативой для многих.

Тем не менее, доктор Сурман отмечает, что необходимо провести дополнительные исследования. Полученные результаты многообещающие, но, по его словам, необходимо убедиться в потенциальной пользе и безопасности препарата прежде чем начинать его массовое применение в лечении СДВГ. Тем не менее, по его мнению, это исследование дает луч надежды тем, кто борется с СДВГ, предлагая им еще один потенциальный инструмент в их арсенале лечения.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.