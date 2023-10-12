Скрытая опасность: ученые обнаружили новые гены, связанные с самой распространенной болезнью сердца

Проведя масштабное исследование, ученые смогли выделить несколько ранее неизвестных науке генов, накапливающих кальций, которые смогут подсказать путь к лечению опасной болезни.

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Болезни сердца являются одной из главных проблем в развитых странах. На первом месте в их обширном списке стоит ишемическая болезнь сердца. Ее причиной является образование бляшек на стенках артерий, называемое атеросклерозом. До сих пор науке удалось обнаружить лишь несколько генов, связанных с этим заболеванием. Именно в этот момент в дело вступила группа специалистов, которые хотели глубже изучить генетические причины ее образования, пишет New Atlas.

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Наличие кальция в коронарных артериях, несущих кровь к сердцу, часто является тревожным сигналом — ранним признаком ишемической болезни сердца (ИБС). Интересно, что накопление кальция связано не только с питанием или образом жизни, но и с нашими генами. Фактически, 30-40% риска обусловлено нашей генетикой.

Доктор Клинт Миллер, один из ключевых участников исследования, отметил: "Мы знали некоторые гены, связанные с этим состоянием, из более ранних исследований, но было очевидно, что мы только изучаем поверхность невероятно глубокого айсберга. Нам нужны были более масштабные и разносторонние исследования, чтобы по-настоящему понять генетику накопления кальция".

Команда ученых провела масштабное исследование, изучив генетические данные более 35 000 человек. Они обнаружили 43 потенциальных гена, связанных с накоплением кальция. Самое интересное их открытие состояло в том, что восемь из этих генов оказались совершенно новыми в контексте накопления кальция, а пять никогда ранее не были связаны с ИБС.

Один из этих генов, названный ENPP1, даже изменяется в редких случаях, когда кальцификация артерий наблюдается у младенцев. Исследователи также обнаружили гены, играющие роль в определенном пути, который, как известно, останавливает кальцификацию артерий. Но на выявлении этих генов исследователи не остановились, они хотели убедиться в том, что обнаружили именно нужные им гены. Поэтому они провели дополнительные исследования на тканях и клетках артерий сердца человека, подтвердив прямое влияние этих генов на накопление кальция и связанные с ним процессы.

При этом некоторые из этих генов могут взаимодействовать с определенными лекарственными препаратами или даже пищевыми добавками, такими как витамины С и D. Это означает, что у нас могут появиться инструменты, позволяющие контролировать или предотвращать накопление кальция в наших артериях.

Конечно, необходимы дальнейшие исследования. Ученые в своей работе еще не достигли той стадии, когда можно будет уверенно внедрять новые методы лечения. Но эти результаты открывают новые возможности для прогнозирования риска развития ИБС и раннего вмешательства с целью предотвращения ее прогрессирования.

Доктор Миллер с оптимизмом смотрит в будущее. "Этот проект демонстрирует, насколько мощными могут быть крупномасштабные исследования. Мы надеемся, что сможем перенести эти первые результаты на реальные методы лечения в будущем. Кроме того, нам не терпится найти еще больше генов, которые могут помочь нам предсказать риск развития ИБС в различных ситуациях", заявляет он.

Ранее Фокус писал о том, как можно предотвратить болезни сердца не выходя из дома. В ходе масштабного исследования ученые выяснили, что активность, являющаяся ежедневным спутником многих людей, способна укреплять наше сердце и потенциально спасти нас от ранней смерти.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

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