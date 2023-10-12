Прихована небезпека: вчені виявили нові гени, пов'язані з найпоширенішою хворобою серця

Провівши масштабне дослідження, вчені змогли виділити кілька раніше невідомих науці генів, що накопичують кальцій, які зможуть підказати шлях до лікування небезпечної хвороби.

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Хвороби серця є однією з головних проблем у розвинених країнах. На першому місці в їхньому великому списку стоїть ішемічна хвороба серця. Її причиною є утворення бляшок на стінках артерій, що називається атеросклерозом. Досі науці вдалося виявити лише кілька генів, пов'язаних із цим захворюванням. Саме в цей момент у справу вступила група фахівців, які хотіли глибше вивчити генетичні причини її утворення, пише New Atlas.

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Наявність кальцію в коронарних артеріях, що несуть кров до серця, часто є тривожним сигналом — ранньою ознакою ішемічної хвороби серця (ІХС). Цікаво, що накопичення кальцію пов'язане не тільки з харчуванням або способом життя, а й з нашими генами. Фактично, 30-40% ризику зумовлено нашою генетикою.

Доктор Клінт Міллер, один із ключових учасників дослідження, зазначив: "Ми знали деякі гени, пов'язані з цим станом, з більш ранніх досліджень, але було очевидно, що ми тільки вивчаємо поверхню неймовірно глибокого айсберга. Нам потрібні були більш масштабні та різнобічні дослідження, щоб по-справжньому зрозуміти генетику накопичення кальцію".

Команда вчених провела масштабне дослідження, вивчивши генетичні дані понад 35 000 осіб. Вони виявили 43 потенційні гени, пов'язані з накопиченням кальцію. Найцікавіше їхнє відкриття полягало в тому, що вісім із цих генів виявилися абсолютно новими в контексті накопичення кальцію, а п'ять ніколи раніше не були пов'язані з ІХС.

Один із цих генів, названий ENPP1, навіть змінюється в рідкісних випадках, коли кальцифікація артерій спостерігається у немовлят. Дослідники також виявили гени, що відіграють роль у певному шляху, який, як відомо, зупиняє кальцифікацію артерій. Але на виявленні цих генів дослідники не зупинилися, вони хотіли переконатися в тому, що виявили саме потрібні їм гени. Тому вони провели додаткові дослідження на тканинах і клітинах артерій серця людини, підтвердивши прямий вплив цих генів на накопичення кальцію та пов'язані з ним процеси.

При цьому деякі з цих генів можуть взаємодіяти з певними лікарськими препаратами або навіть харчовими добавками, такими як вітаміни С і D. Це означає, що у нас можуть з'явитися інструменти, що дають змогу контролювати або запобігати накопиченню кальцію в наших артеріях.

Звісно, необхідні подальші дослідження. Вчені у своїй роботі ще не досягли тієї стадії, коли можна буде впевнено впроваджувати нові методи лікування. Але ці результати відкривають нові можливості для прогнозування ризику розвитку ІХС та раннього втручання з метою запобігання її прогресуванню.

Доктор Міллер з оптимізмом дивиться в майбутнє. "Цей проєкт демонструє, наскільки потужними можуть бути великомасштабні дослідження. Ми сподіваємося, що зможемо перенести ці перші результати на реальні методи лікування в майбутньому. Крім того, нам не терпиться знайти ще більше генів, які можуть допомогти нам передбачити ризик розвитку ІХС у різних ситуаціях", заявляє він.

Раніше Фокус писав про те, як можна запобігти хворобам серця не виходячи з дому. Під час масштабного дослідження вчені з'ясували, що активність, яка є щоденним супутником багатьох людей, здатна зміцнювати наше серце і потенційно врятувати нас від ранньої смерті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.