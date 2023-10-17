Виновники шалящего здоровья: ученые выявили гормональные заболевания, повышающие риск гипертонии

Высокое давление, это распространенное и, к сожалению, обыденное состояние для сотен миллионов людей, но недавно ученые выяснили, что за ним скрываются куда более опасные болезни.

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Около 30% людей во всем мире имеют повышенное артериальное давление, часто называемое гипертонией. И хотя существует множество причин, по которым у человека может быть повышенное артериальное давление, ученые ежедневно стремятся дополнить картину развития этого заболевания для заблаговременного его предотвращения и нахождения новых методов лечения. В новом исследовании они рассмотрели гормональные причины этого сбоя в работе нашего организма, пишет Medical News.

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Существует два основных вида повышенного артериального давления: первичное и вторичное. Вторичная гипертония — это та, которой нам всячески следует остерегаться, поскольку она приводит к большим проблемам со здоровьем и, к сожалению, к смерти.

Когда ученые говорят "гормональные причины", что же именно они имеют в виду? Проведя свое исследование, они выделили следующие такие состояния, как:

Первичный альдостеронизм: Это происходит при избытке альдостерона, гормона, вырабатываемого надпочечниками. Это состояние может нанести вред органам и увеличить риск возникновения проблем с сердцем, обструктивного апноэ во сне и даже остеопороза. Диагностика довольно сложна и включает в себя измерение уровня гормонов и проведение специальных тестов. Лечение включает хирургическое вмешательство и медикаментозное противодействие гормональному воздействию.

Это происходит при избытке альдостерона, гормона, вырабатываемого надпочечниками. Это состояние может нанести вред органам и увеличить риск возникновения проблем с сердцем, обструктивного апноэ во сне и даже остеопороза. Диагностика довольно сложна и включает в себя измерение уровня гормонов и проведение специальных тестов. Лечение включает хирургическое вмешательство и медикаментозное противодействие гормональному воздействию. Феохромоцитомы и параганглиомы: Это опухоли, вырабатывающие избыточное количество катехоламинов — гормонов другого типа. Они вызывают такие симптомы, как учащенное сердцебиение и головные боли. Слишком большое количество этого гормона может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим серьезным проблемам со здоровьем. Диагностика снова включает в себя измерение уровня гормонов и визуализационные исследования. Лечение в основном включает хирургическое вмешательство, а для регулирования уровня гормонов используются специальные препараты.

Это опухоли, вырабатывающие избыточное количество катехоламинов — гормонов другого типа. Они вызывают такие симптомы, как учащенное сердцебиение и головные боли. Слишком большое количество этого гормона может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим серьезным проблемам со здоровьем. Диагностика снова включает в себя измерение уровня гормонов и визуализационные исследования. Лечение в основном включает хирургическое вмешательство, а для регулирования уровня гормонов используются специальные препараты. Синдром Кушинга: Это редкое заболевание возникает в результате слишком длительного воздействия глюкокортикоидов — еще одного гормона. Симптомы данного заболевания включают в себя увеличение веса, мышечную слабость и даже фиолетовые растяжки. Высокий уровень этого гормона может привести к таким проблемам, как повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет. После проведения анализов, подтверждающих наличие заболевания, лечение может включать хирургическое вмешательство или медикаментозную терапию.

Это редкое заболевание возникает в результате слишком длительного воздействия глюкокортикоидов — еще одного гормона. Симптомы данного заболевания включают в себя увеличение веса, мышечную слабость и даже фиолетовые растяжки. Высокий уровень этого гормона может привести к таким проблемам, как повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет. После проведения анализов, подтверждающих наличие заболевания, лечение может включать хирургическое вмешательство или медикаментозную терапию. Акромегалия: вызывается длительным воздействием гормона роста, что приводит к изменению лица и деформации скелета. Она может повышать вероятность развития высокого кровяного давления, диабета и некоторых видов рака. Для диагностики врачи измеряют уровень гормона IGF1, а также могут проводить визуализационные исследования. Основным методом лечения является хирургическое вмешательство, однако существуют и другие варианты медикаментозного лечения.

Знание этих гормональных причин помогает лучше диагностировать и лечить гипертонию. И хотя вышеупомянутые состояния могут показаться пугающими, их распознавание — это первый шаг к управлению и лечению. Данное исследование не только проливает свет на гормональные причины высокого кровяного давления, но и указывает на конкретные методы лечения, которые могут помочь людям, страдающим от этого состояния. Всегда удивительно видеть, как понимание сложных систем нашего организма может проложить к улучшению здоровья миллиардов людей. Поэтому, если вы или ваши знакомые страдают от повышенного артериального давления, помните, что знание — сила, и надежда, в виде квалифицированной медицинской помощи, всегда есть.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти метод лечения гипертонии, не требующий принимать таблетки до конца жизни. Исследователи утверждают, что нашли способ лечения самого распространенного вида повышенного кровяного давления.

Также Фокус писал о диете, способной снизить кровяное давление. Исследователи назвали диету, которая способна эффективно снизить высокое кровяное давление и поддерживать его на уровне.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.