Винуватці шаленого здоров'я: учені виявили гормональні захворювання, що підвищують ризик гіпертонії

Високий тиск — це поширений і, на жаль, буденний стан для сотень мільйонів людей, але нещодавно вчені з'ясували, що за ним ховаються куди більш небезпечні хвороби.

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Близько 30% людей у всьому світі мають підвищений артеріальний тиск, який часто називають гіпертонією. І хоча існує безліч причин, через які в людини може бути підвищений артеріальний тиск, вчені щодня прагнуть доповнити картину розвитку цього захворювання для завчасного його запобігання та знаходження нових методів лікування. У новому дослідженні вони розглянули гормональні причини цього збою в роботі нашого організму, пише Medical News.

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Існує два основних види підвищеного артеріального тиску: первинний і вторинний. Вторинна гіпертонія — це та, якої нам усіляко слід остерігатися, оскільки вона призводить до великих проблем зі здоров'ям і, на жаль, до смерті.

Коли вчені говорять "гормональні причини", що ж саме вони мають на увазі? Провівши своє дослідження, вони виділили такі такі стани, як:

Первинний альдостеронізм: Це відбувається за надлишку альдостерону, гормону, що виробляється наднирковими залозами. Цей стан може завдати шкоди органам і збільшити ризик виникнення проблем із серцем, обструктивного апное уві сні та навіть остеопорозу. Діагностика доволі складна і включає в себе вимірювання рівня гормонів і проведення спеціальних тестів. Лікування включає хірургічне втручання і медикаментозну протидію гормональному впливу.

Це відбувається за надлишку альдостерону, гормону, що виробляється наднирковими залозами. Цей стан може завдати шкоди органам і збільшити ризик виникнення проблем із серцем, обструктивного апное уві сні та навіть остеопорозу. Діагностика доволі складна і включає в себе вимірювання рівня гормонів і проведення спеціальних тестів. Лікування включає хірургічне втручання і медикаментозну протидію гормональному впливу. Феохромоцитоми і парагангліоми: Це пухлини, що виробляють надмірну кількість катехоламінів — гормонів іншого типу. Вони спричиняють такі симптоми, як прискорене серцебиття і головний біль. Занадто велика кількість цього гормону може призвести до серцево-судинних захворювань та інших серйозних проблем зі здоров'ям. Діагностика знову включає в себе вимірювання рівня гормонів і візуалізаційні дослідження. Лікування здебільшого включає хірургічне втручання, а для регулювання рівня гормонів використовуються спеціальні препарати.

Це пухлини, що виробляють надмірну кількість катехоламінів — гормонів іншого типу. Вони спричиняють такі симптоми, як прискорене серцебиття і головний біль. Занадто велика кількість цього гормону може призвести до серцево-судинних захворювань та інших серйозних проблем зі здоров'ям. Діагностика знову включає в себе вимірювання рівня гормонів і візуалізаційні дослідження. Лікування здебільшого включає хірургічне втручання, а для регулювання рівня гормонів використовуються спеціальні препарати. Синдром Кушинга: Це рідкісне захворювання виникає в результаті занадто тривалого впливу глюкокортикоїдів — ще одного гормону. Симптоми цього захворювання включають у себе збільшення ваги, м'язову слабкість і навіть фіолетові розтяжки. Високий рівень цього гормону може призвести до таких проблем, як підвищений кров'яний тиск, високий рівень холестерину і діабет. Після проведення аналізів, що підтверджують наявність захворювання, лікування може включати хірургічне втручання або медикаментозну терапію.

Це рідкісне захворювання виникає в результаті занадто тривалого впливу глюкокортикоїдів — ще одного гормону. Симптоми цього захворювання включають у себе збільшення ваги, м'язову слабкість і навіть фіолетові розтяжки. Високий рівень цього гормону може призвести до таких проблем, як підвищений кров'яний тиск, високий рівень холестерину і діабет. Після проведення аналізів, що підтверджують наявність захворювання, лікування може включати хірургічне втручання або медикаментозну терапію. Акромегалія: спричиняється тривалим впливом гормону росту, що призводить до зміни обличчя і деформації скелета. Вона може підвищувати ймовірність розвитку високого кров'яного тиску, діабету і деяких видів раку. Для діагностики лікарі вимірюють рівень гормону IGF1, а також можуть проводити візуалізаційні дослідження. Основним методом лікування є хірургічне втручання, проте існують й інші варіанти медикаментозного лікування.

Знання цих гормональних причин допомагає краще діагностувати та лікувати гіпертонію. І хоча вищезгадані стани можуть здатися страшними, їх розпізнавання — це перший крок до управління та лікування. Це дослідження не тільки проливає світло на гормональні причини високого кров'яного тиску, а й вказує на конкретні методи лікування, які можуть допомогти людям, що страждають від цього стану. Завжди дивно бачити, як розуміння складних систем нашого організму може прокласти шлях до поліпшення здоров'я мільярдів людей. Тож, якщо ви або ваші знайомі страждають від підвищеного артеріального тиску, пам'ятайте, що знання — сила, і надія, у вигляді кваліфікованої медичної допомоги, завжди є.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти метод лікування гіпертонії, що не вимагає приймати таблетки до кінця життя. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Також Фокус писав про дієту, здатну знизити кров'яний тиск. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.