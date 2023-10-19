Задолго до "маленькой Земли" Гилберта: когда именно древний мир узнал о магнетизме

Английский физик Уильям Гилберт первым создал железный магнит "маленькую Землю", а также описал более 600 опытов. Однако о явлении магнетизма люди узнали за тысячи лет до этого.

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Сегодня магниты часто изготавливают на заводах, нагревая определенные металлы, такие как железо или никель, а затем подвергая их воздействию сильного магнитного поля. Этот процесс выравнивает магнитные свойства материала в одном направлении, создавая собственно сам магнит. Но правда заключается в том, что человечество оставалось заинтриговано магнетизмом на протяжении веков, задолго до того, как мы начали производить магниты в 1600 году. А началось все с особой горной породы, известной как "лодестон", пишет IFLScience.

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Лодестон, который является разновидностью магнетита, является относительно распространенным минералом, притягивающим магниты. Однако при определенных условиях он может естественным образом намагничиваться, превращаясь в редкий и мистический предмет.

Как же происходит это преобразование в природе?

Ученые провели эксперимент на Южной Лысой горе вблизи Сокорро, штат Нью-Мексико. Они использовали громоотводы, чтобы привлечь молнию к образцам магнетита. На удивление, это привело к тому, что порода намагнитилась, проливая свет на таинственный процесс намагничивания камня. Это также объясняет, почему лодестон находится на поверхности, а не глубоко под землей.

Интересно, что легенда о лодестоне уходит корнями в глубокую древность. Еще римский философ и натуралист Плиний Старший упоминал ее в своих трудах. Он поделился историей о "пастухе Магнесе", который наткнулся на валун, когда пас свои стада.

Примечательной частью этой истории было то, что гвозди его обуви и наконечник его посоха прилипли к камню, создавая магнитное притяжение. Этот рассказ датируется 77-79 годами н. э., но люди знали о лодестоне задолго до этого.

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Первое упоминание о магнитных свойствах камня датируется 600 годом до нашей эры, когда греческий философ Фалес Милетский заметил, что к нему притягивается железо. Упоминания о магнетизме также появляются в китайской книге под названием "Книга хозяина Долины Дьявола", датированной 4 веком до нашей эры.

Однако лишь в 12 веке н. э. лодестон использовали для важного изобретения — компаса. Этот поворотный момент в истории произвел революцию в навигации и открыл новые горизонты для исследований.

Древний китайский компас

В завершение, история магнитов и интересного камня учит нас, что даже самые магические явления имеют научное объяснение. Эти знания глубоко повлияли на наш мир — от навигации по огромным океанам до питания бесчисленного количества современных технологий.

Поэтому в следующий раз, когда вы возьмете в руки магнит, помните, что его история богата на чудеса и открытия — от детских игр до ударов молнии и не только.

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