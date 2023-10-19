За гранью жизни: ученые нашли в нашем организме виновников появления раковых клеток

Новое исследование обнаружило в нашем организме необычных жителей, которые вопреки замыслу природы отказываются умирать и наоборот всячески пытаются убить нас.

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Клетки внутри нас сродни крошечным фабрикам. Иногда, когда эти фабрики дублируют друг друга, они оставляют после себя небольшое количество остатка. Интересно, что эти остатки могут влиять на соседние здоровые фабрики, заставляя их работать в опасно быстром темпе, подобно тому, как ведут себя раковые опухоли. Новое исследование выявило, что связь между этими остатками и опухолями отнюдь не заканчивается на темпе работы клеток, пишет ScienceAlert.

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Этим остатком является так называемый остаток среднего тела. Представьте его в виде крошечной коробочки, настолько маленькой, что ее размер составляет одну миллионную часть метра. А внутри — набор инструкций, которые определяют, как делятся клетки.

Поначалу ученые считали, что эти остатки — просто клеточный мусор, исчезающий после деления клетки. Однако последние исследования показывают, что эти остатки среднего тела — не просто отходы, они играют более активную роль в жизни клеток. Доктор Ахна Скоп из Университета Висконсин-Мэдисон, одна из авторов научной работы, заявила: "Мы были удивлены, обнаружив, что эти остатки содержат генетическую информацию, которая не просто направляет деление клетки. Вероятно, они играют большую роль в том, как клетки общаются друг с другом".

Чтобы понять этот процесс лучше, давайте разберемся, как происходит деление клеток. Когда клетка делится, она исполняет своеобразный танец. Внутри нее хромосомы — структуры ДНК, выстраиваются в линию и раздвигаются крошечными структурами, называемыми микротрубочками веретена. Остаток среднего тела образуется в месте слияния этих микротрубочек веретена. После завершения деления клетки остаток среднего тела остается сам по себе. Вместо того чтобы исчезнуть, многие из этих остатков дрейфуют и попадают в соседние клетки.

И похоже, что эти остатки являются излюбленным лакомством для некоторых клеток, в частности раковых и стволовых. И когда клетки потребляют эти остатки, они ведут себя по-другому, становятся более агрессивными и быстрее делятся. Это позволило ученым предположить, что остатки среднего тела могут способствовать тому, что клетки начинают вести себя более похоже на раковые клетки.

Доктор Скоп и ее коллеги более внимательно изучили эти остатки и обнаружили, что они содержат специфическую генетическую информацию, связанную с ростом клеток, и даже инструменты, необходимые для использования этой информации. В процессе дрейфа эти остатки активно используют эту информацию, как бы готовясь к выполнению своей следующей миссии — воздействию на другие клетки.

Доктор Скоп описывает эти остатки как крошечные самодостаточные капсулы. "Они как будто готовы к следующей работе, имея при себе все необходимые инструменты, хотя сами по себе являются остаточным продуктом уже завершенного процесса", — говорит она.

Однако авторы исследования отмечают, что картина еще не совсем ясна. Рак — это не просто слишком быстрое деление клеток, это сложное заболевание, возникающее в результате многочисленных ошибок в организме. И хотя эти остатки могут стимулировать ускоренное деление клеток, в нашем организме есть множество способов регулирования и контроля неправильно ведущих себя клеток.

Полученные результаты действительно интересны, но для полного понимания этих крошечных остатков необходимы дополнительные исследования, заявляют ученые. Пока же это взгляд на сложный мир внутри нашего тела и на то, как микроскопические изменения могут иметь значительные последствия для всего нашего организма в будущем.

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