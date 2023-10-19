За межею життя: вчені знайшли в нашому організмі винуватців появи ракових клітин

Нове дослідження виявило в нашому організмі незвичайних мешканців, які всупереч задуму природи відмовляються вмирати і навпаки всіляко намагаються вбити нас.

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Клітини всередині нас схожі на крихітні фабрики. Іноді, коли ці фабрики дублюють одна одну, вони залишають після себе невелику кількість залишку. Цікаво, що ці залишки можуть впливати на сусідні здорові фабрики, змушуючи їх працювати в небезпечно швидкому темпі, подібно до того, як поводяться ракові пухлини. Нове дослідження виявило, що зв'язок між цими залишками і пухлинами аж ніяк не закінчується на темпі роботи клітин, пише ScienceAlert.

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Цим залишком є так званий залишок середнього тіла. Уявіть його у вигляді крихітної коробочки, настільки маленької, що її розмір становить одну мільйонну частину метра. А всередині — набір інструкцій, які визначають, як діляться клітини.

Спочатку вчені вважали, що ці залишки — просто клітинне сміття, що зникає після поділу клітини. Однак останні дослідження показують, що ці залишки середнього тіла — не просто відходи, вони відіграють активнішу роль у житті клітин. Докторка Ахна Скоп з Університету Вісконсін-Медісон, одна з авторів наукової роботи, заявила: "Ми були здивовані, виявивши, що ці залишки містять генетичну інформацію, яка не просто спрямовує поділ клітини. Ймовірно, вони відіграють велику роль у тому, як клітини спілкуються одна з одною".

Щоб зрозуміти цей процес краще, давайте розберемося, як відбувається поділ клітин. Коли клітина ділиться, вона виконує своєрідний танець. Усередині неї хромосоми — структури ДНК, шикуються в лінію і розсуваються крихітними структурами, званими мікротрубочками веретена. Залишок середнього тіла утворюється в місці злиття цих мікротрубочок веретена. Після завершення поділу клітини залишок середнього тіла залишається сам по собі. Замість того щоб зникнути, багато хто з цих залишків дрейфує і потрапляє в сусідні клітини.

І схоже, що ці залишки є улюбленими ласощами для деяких клітин, зокрема ракових і стовбурових. І коли клітини споживають ці залишки, вони поводяться по-іншому, стають агресивнішими і швидше діляться. Це дало змогу вченим припустити, що залишки середнього тіла можуть сприяти тому, що клітини починають поводитися більш схоже на ракові клітини.

Докторка Скоп та її колеги уважніше вивчили ці залишки і виявили, що вони містять специфічну генетичну інформацію, пов'язану зі зростанням клітин, і навіть інструменти, необхідні для використання цієї інформації. У процесі дрейфу ці залишки активно використовують цю інформацію, ніби готуючись до виконання своєї наступної місії — впливу на інші клітини.

Докторка Скоп описує ці залишки як крихітні самодостатні капсули. "Вони начебто готові до наступної роботи, маючи при собі всі необхідні інструменти, хоча самі по собі є залишковим продуктом уже завершеного процесу", — каже вона.

Однак автори дослідження зазначають, що картина ще не зовсім зрозуміла. Рак — це не просто занадто швидкий поділ клітин, це складне захворювання, що виникає в результаті численних помилок в організмі. І хоча ці залишки можуть стимулювати прискорений поділ клітин, у нашому організмі є безліч способів регулювання і контролю клітин, які неправильно поводяться.

Отримані результати справді цікаві, але для повного розуміння цих крихітних залишків необхідні додаткові дослідження, заявляють учені. Поки ж це погляд на складний світ усередині нашого тіла і на те, як мікроскопічні зміни можуть мати значні наслідки для всього нашого організму в майбутньому.

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