Пристальный взгляд молодой тигрицы: объявлен победитель фотоконкурса Mangrove Action Project (фото)

Участники соревновались, пытаясь запечатлеть удивительную и дикую природу мангровых лесов, чтобы обратить внимание на их хрупкую экосистему и важность их сохранения.

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Проект Mangrove Action Project уже девятый год организует конкурс, подчеркивающий взаимосвязь дикой природы, населения прибрежных районов и мангровых лесов. Он подчеркивает деликатную природу этих экосистем над и под водой, пишет BBC.

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В этом году победителем конкурса стал снимок "Самый прекрасный цветок мангровых зарослей", сделанный Сохамом Бхаттачарией, на котором изображена королевская бенгальская тигрица в естественной среде мангровых зарослей. Судья Дейзи Джилардини прокомментировала снимок, подчеркнув, что на нем изображен одинокий тигр в исчезающей среде обитания. В 2021 году, по данным Лесного департамента Западной Бенгалии, в этом районе осталось всего 96 королевских бенгальских тигров.

Мангровые леса играют важнейшую роль в смягчении последствий изменения климата, поскольку один акр мангрового леса способен поглотить почти столько же углекислого газа, сколько один акр тропических лесов Амазонки. Кроме того, они защищают береговые линии от эрозии, особенно в условиях участившихся сильных штормов. Судья Фульвио Эккарди подчеркнул важность фотографий мангровых зарослей, выступая за сохранение этих жизненно важных прибрежных лесов. Другой судья, Октавио Абурто, высоко оценил работы этого года, отметив их вдохновляющий характер и позитивный взгляд на экосистемы мангровых лесов.

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