Пильний погляд молодої тигриці: оголошено переможця фотоконкурсу Mangrove Action Project (фото)

Учасники змагалися, намагаючись закарбувати дивовижну й дику природу мангрових лісів, щоб звернути увагу на їхню тендітну екосистему та важливість їхнього збереження.

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Проєкт Mangrove Action Project уже дев'ятий рік організовує конкурс, що підкреслює взаємозв'язок дикої природи, населення прибережних районів і мангрових лісів. Він підкреслює делікатну природу цих екосистем над і під водою, пише BBC.

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Цього року переможцем конкурсу став знімок "Найпрекрасніша квітка мангрових заростей", зроблений Сохамом Бхаттачарією, на якому зображена королівська бенгальська тигриця в природному середовищі мангрових заростей. Суддя Дейзі Джилардіні прокоментувала знімок, наголосивши, що на ньому зображено самотнього тигра в середовищі існування, що зникає. У 2021 році, за даними Лісового департаменту Західної Бенгалії, у цьому районі залишилося всього 96 королівських бенгальських тигрів.

Мангрові ліси відіграють найважливішу роль у пом'якшенні наслідків зміни клімату, оскільки один акр мангрового лісу здатний поглинути майже стільки ж вуглекислого газу, скільки один акр тропічних лісів Амазонки. Зокрема, вони захищають берегові лінії від ерозії, особливо в умовах почастішання сильних штормів. Суддя Фульвіо Еккарді підкреслив важливість фотографій мангрових заростей, виступаючи за збереження цих життєво важливих прибережних лісів. Інший суддя Октавіо Абурто високо оцінив роботи цього року, відзначивши їхній натхненний характер і позитивний погляд на екосистеми мангрових лісів.

Раніше Фокус писав про найкращі кадри диких тварин 2023 року. Премія журналу About Photo Awards 2023 вручалася 25 фотографам із 11 країн світу. Володарем головного призу став індійський фотограф Томас Віджаян.

Також Фокус писав про найчіткіший знімок Місяця, зібраний із 280 000 фотографій. Фотограф Ендрю Маккарті провів дві години, фотографуючи Місяць біля свого будинку в штаті Арізона, що в США. У результаті тепер можна побачити всі особливості місячної поверхні.