Вернет спокойный сон. Ученые выяснили эффективный способ выспаться при менопаузе

Ученые исследовали комбинацию двух простых и доступных методов восстановления нормального сна при менопаузе и поделились результатами с миром.

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Для многих женщин, переживающих период менопаузы, спокойный сон может стать роскошью. С наступлением этого периода появляется множество симптомов, и, к сожалению, одним из них является нарушение сна. Значительное число женщин, находящихся на этой стадии, а точнее, от 40% до 60%, отмечают проблемы с засыпанием и сохранением сна. Но похоже, что наука недавно нашла подход к борьбе с этим осложнением, пишет Medical Xpress.

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Будто самой проблемы бессонницы недостаточно, к дискомфорту добавляются и другие климактерические симптомы, такие как ночная потливость, приливы жара и даже колебания настроения, например, раздражительность. Несмотря на то, что существуют медицинские методы лечения этих симптомов, многие женщины все чаще прибегают к дополнительным методам. Эти методы варьируются от таких практик, как йога и прочие легкие методы релаксации, до более нетрадиционных, таких как ароматерапия и травяные сборы.

Особо следует отметить растущий интерес к так называемому терапевтическому прикосновению. Этот метод заключается не в массаже или физических манипуляциях, а в направлении и балансировке энергии тела. Считается, что это позволяет создать в организме целебную среду, устранить заболевания, возникающие из-за энергетического дисбаланса.

Кроме того, существует музыка — не просто музыка, а мелодии, которые вызывают чувство спокойствия. Исторически мелодии были признаны за их терапевтический эффект. Когда мы слушаем успокаивающую музыку, в нашем организме могут выделяться эндорфины — химические вещества, способствующие возникновению чувства удовольствия. Кроме того, музыка может снижать уровень стресса в организме, например, частоту сердечных сокращений и кровяное давление, и переключать внимание с боли или тревоги на успокаивающие звуки.

В недавнем исследовании, в котором приняли участие более 100 женщин, находящихся в климактерическом периоде, была поставлена задача выяснить, могут ли эти два метода — терапевтическое прикосновение и успокаивающая музыка — вместе принести некоторое облегчение, особенно в отношении качества сна. После наблюдения за участницами в течение месяца были получены многообещающие результаты. Оказалось, что и музыка, и терапевтическое прикосновение улучшают качество сна этих женщин, и, кроме того, у них улучшается общее самочувствие, связанное с менопаузой.

Хотя это и звучит обнадеживающе, важно отметить, что это было сравнительно небольшое исследование. Полученные результаты намекают на потенциальное решение проблемы нарушений сна в период менопаузы, для окончательного подтверждения этих выводов потребуются более крупные исследования. Кроме того, необходимо помнить, что, хотя эти методы могут помочь, для многих наиболее эффективным решением остается традиционное медицинское лечение, например гормональная терапия.

Последнее исследование предполагает, что, если вы или кто-то из ваших знакомых преодолевает зачастую непростые будни менопаузы и стремится к спокойному сну, возможно, стоит попробовать успокаивающий плейлист и несколько сеансов терапевтического прикосновения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об эффективном способе выспаться при длительных перелетах. Исследователи считают, что эти простые действия помогут быть отдохнувшим и полным сил даже после длительной поездки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.