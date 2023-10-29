Неизведанные и опасные. Парамиксовирусы могут стать причиной будущих пандемий

Хотя коронавирусные инфекции все еще не утихли и то и дело попадают в информационное поле наравне с гриппом, в мире вирусных инфекций есть серые кардиналы, которые мало кому известны и малоизучены, но от этого не менее опасны.

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Потенциальная угроза будущих пандемий, обусловленная вирусами, обитающими в дикой природе, является актуальной проблемой. Среди 1,6 млн. вирусов, обитающих в млекопитающих и птицах, значительная часть может попасть в человеческую популяцию в результате взаимодействия между людьми и дикими животными. Хотя предсказать точные сроки и характер будущих вспышек сложно, на основании исторических и недавних данных было определено, что некоторые семейства вирусов относятся к группе повышенного риска, пишет The Atlantic.

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В частности, вирусы гриппа, коронавирусы и парамиксовирусы вызывают наибольшую озабоченность вирусологов, учитывая их респираторную передачу и предыдущие вспышки.

В новейшей же истории грипп и коронавирусы продемонстрировали свой пандемический потенциал несколькими вспышками. С 1918 г. вирусы гриппа вызвали четыре пандемии и продолжают циркулировать сезонно, а за последние два десятилетия произошли три крупные вспышки коронавирусов: SARS в 2002 году, MERS в 2012 году и SARS-CoV-2 с 2019 года.

Парамиксовирусы, хотя и не вызвали в последнее время признанных пандемий, представляют значительную угрозу благодаря высокой трансмиссивности и широкому спектру хозяев, сходному с вирусами гриппа и коронавирусами. Среди них корь является, пожалуй, самым трансмиссивным вирусом человека, а другие парамиксовирусы, такие как Hendra и Nipah, с 1990-х годов вызывали вспышки с летальным исходом у животных и людей.

Несмотря на свой потенциал, парамиксовирусы имеют определенные ограничения по сравнению с вирусами гриппа и коронавирусами. Их генетическая стабильность делает их менее склонными к быстрой адаптации и облегчает разработку эффективных вакцин, как в случае с корью. Генетическая стабильность, однако, не гарантирует меньшей угрозы, поскольку изучена лишь часть существующих парамиксовирусов, что оставляет огромную неизведанную наукой территорию, кишащую потенциальными опасностями.

В настоящее время предпринимаются усилия по изучению и снижению риска, связанного с парамиксовирусами. Такие организации, как Всемирная организация здравоохранения и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, уделяют приоритетное внимание изучению и разработке противовирусных препаратов против парамиксовирусов. Тем не менее, по сравнению с обширными исследованиями гриппа и коронавирусов, парамиксовирусы остаются относительно малоизученными, что подчеркивает необходимость усиления надзора и исследований для подготовки к возможным будущим вспышкам.

Постоянная угроза пандемий требует проактивного подхода к пониманию и снижению рисков, связанных с вирусами, обитающими в дикой природе, особенно в регионах, где широко распространено взаимодействие человека и животных. Хотя точный источник следующей пандемии остается непредсказуемым, важность обеспечения готовности и проведения постоянных исследований для минимизации потенциального воздействия на здоровье населения планеты несомненна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые умышленно заразили людей мутагенным вирусом Зика в попытках найти вакцину. Хотя вирус не представляет непосредственной опасности для взрослого человека, его ужасающим последствием является микроцефалия у будущих новорожденных детей женщин, заразившихся им.

Также Фокус писал о том, чем грозит человечеству новый штамм коронавируса под названием Пирола. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

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