Незвідані та небезпечні. Параміксовіруси можуть стати причиною майбутніх пандемій

Хоча коронавірусні інфекції все ще не вщухли й раз у раз потрапляють в інформаційне поле нарівні з грипом, у світі вірусних інфекцій є сірі кардинали, які мало кому відомі та маловивчені, але від цього не менш небезпечні.

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Потенційна загроза майбутніх пандемій, зумовлена вірусами, що мешкають у дикій природі, є актуальною проблемою. Серед 1,6 млн вірусів, що мешкають у ссавцях і птахах, значна частина може потрапити до людської популяції внаслідок взаємодії між людьми й дикими тваринами. Хоча передбачити точні терміни та характер майбутніх спалахів складно, на підставі історичних і недавніх даних було визначено, що деякі родини вірусів належать до групи підвищеного ризику, пише The Atlantic.

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Зокрема, віруси грипу, коронавіруси та параміксовіруси викликають найбільшу стурбованість вірусологів з огляду на їхню респіраторну передачу та попередні спалахи.

У новітній же історії грип і коронавіруси продемонстрували свій пандемічний потенціал кількома спалахами. Із 1918 р. віруси грипу спричинили чотири пандемії та продовжують циркулювати сезонно, а за останні два десятиліття сталися три великі спалахи коронавірусів: SARS 2002 року, MERS 2012 року та SARS-CoV-2 із 2019 року.

Параміксовіруси, хоча й не спричинили останнім часом визнаних пандемій, становлять значну загрозу завдяки високій трансмісивності й широкому спектру хазяїв, схожому на віруси грипу та коронавірусами. Серед них кір є, мабуть, найбільш трансмісивним вірусом людини, а інші параміксовіруси, як-от Hendra та Nipah, з 1990-х років спричиняли спалахи з летальними наслідками у тварин і людей.

Попри свій потенціал, параміксовіруси мають певні обмеження порівняно з вірусами грипу та коронавірусами. Їхня генетична стабільність робить їх менш схильними до швидкої адаптації та полегшує розробку ефективних вакцин, як у випадку з кором. Генетична стабільність, однак, не гарантує меншої загрози, оскільки вивчено лише частину наявних параміксовірусів, що залишає величезну незвідану наукою територію, яка кишить потенційними небезпеками.

Наразі докладаються зусилля з вивчення та зниження ризику, пов'язаного з параміксовірусами. Такі організації як Всесвітня організація охорони здоров'я та Фонд Білла та Мелінди Гейтс приділяють пріоритетну увагу вивченню та розробці противірусних препаратів проти параміксовірусів. Проте, порівняно з великими дослідженнями грипу та коронавірусів, параміксовіруси залишаються відносно маловивченими, що наголошує на необхідності посилення нагляду й досліджень для підготовки до можливих майбутніх спалахів.

Постійна загроза пандемій вимагає проактивного підходу до розуміння та зниження ризиків, пов'язаних із вірусами, що мешкають у дикій природі, особливо в регіонах, де широко поширена взаємодія людини та тварин. Хоча точне джерело наступної пандемії залишається непередбачуваним, важливість забезпечення готовності і проведення постійних досліджень для мінімізації потенційного впливу на здоров'я населення планети безсумнівна.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навмисне заразили людей мутагенним вірусом Зіка в спробах знайти вакцину. Хоча вірус не становить безпосередньої небезпеки для дорослої людини, його жахливим наслідком є мікроцефалія в майбутніх новонароджених дітей жінок, які заразилися ним.

Також Фокус писав про те, чим загрожує людству новий штам коронавірусу під назвою Пірола. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, укотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.