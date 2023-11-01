Тайный наркотик: ученые выявили связь между депрессией, привыканием и чаем с молоком

По данным исследования, все больше молодых людей прибегают к популярному напитку в качестве избавления от стресса, что в свою очередь вызывает привыкание и в конечном итоге может вызвать депрессию.

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Чай, включая его молочный вариант, является популярным напитком в мире. Но похоже, что ежедневная церемония чаепития несет в себе скрытую опасность для нашего благосостояния. Так, комплексное исследование выявило потенциальную связь между регулярным употреблением молочного чая и симптомами тревоги и депрессии. Исследование, проведенное на 5 281 китайском студенте, показало, что почти 50% участников выпивают не менее одной чашки чая с молоком в неделю, пишет Nation.

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Чаепитие — широко распространенная культурная практика, включающая различные виды чая: от масалы и бабл-чая до имбирного чая. По данным компании Euromonitor International, занимающейся исследованием рынка, потребление чая широко распространено во всем мире: ежедневно выпивается около 3,7 млрд чашек.

Особое внимание, уделяемое молочному чаю, вызывает опасения за здоровье человека из-за содержания в нем кофеина и сахаров, которые могут способствовать негативным последствиям для психического здоровья. Исследования Гарвардской медицинской школы ранее показали, что употребление кофеина может вызывать симптомы, схожие с тревогой.

В последнем исследовании проводятся параллели между зависимостью от чая с молоком и другими формами зависимости, включая социальные сети и наркотики, особенно при их использовании в качестве средства эмоциональной регуляции. Исследователи предполагают, что молодые люди могут прибегать к молочному чаю как к способу справиться со своими эмоциями, что может привести к зависимости и другим проблемам психического здоровья.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости принятия профилактических мер по снижению рисков для физического и психического здоровья, связанных с употреблением чая с молоком. Эти риски не ограничиваются зависимостью и психическими расстройствами, а включают ожирение и стоматологические проблемы.

Авторы призывают к проведению более масштабных лонгитюдных исследований для полного понимания возможных последствий и рекомендуют такие меры регулирования, как ограничение рекламы, психологическое просвещение и установление стандартов гигиены питания в этой отрасли, где доминирует молодежь.

Ранее Фокус писал о потенциальной смертельной опасности грейпфрутового сока. Исследователи обнаружили доказательства того, что фреш из этого тропического фрукта может оказаться крайне опасным.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

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