Ученые разработали новый точный метод борьбы с раком: под прицелом три вида болезни

В своем новом исследовании ученым удалось добиться невероятной точности и эффективности в борьбе с раком, проникнув в саму глубь мутировавших клеток заболевания.

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Лечение рака, имеющиеся у нас в распоряжении на сегодняшний день, несет в себе множество рисков и побочных эффектов, которые делают борьбу с недугом еще более сложной. Но результаты недавнего исследования, проведенного в Медицинской школе Университета Дьюка, представляют собой потенциальный прорыв в лечении рака, который обещает быть более точным и менее разрушительным для здоровых клеток, чем существующие методы терапии, пишет сообщается на сайте университета.

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Исследование, проведенное под руководством исследователя-иммунолога доктора Хосе Рамона Конехо-Гарсиа, посвящено использованию димерных IgA (dIgA) антител для воздействия на молекулы, способствующие развитию опухоли, внутри раковых клеток, в частности, тех, которые не поддаются другим методам лечения.

Антитела dIgA могут специфически воздействовать на мутации, связанные с PIGR — белком, присутствующим в большинстве эпителиальных раковых клеток. Одна из мутаций, KRAS G12D, которая, как известно, вызывает агрессивные формы рака, может быть остановлена этим антителом в процессе роста, называемом трансцитозом.

Испытания на мышах с раком легких и толстой кишки продемонстрировали снижение роста опухоли при использовании этого антитела, что превосходит результаты современных клинических методов лечения. Исследование также показало многообещающие результаты в отношении другой мутации — IDH1 R132H.

Уникальность данного исследования заключается в том, что антитело dIgA способно достигать мутаций внутри клеток, что в прошлом представляло собой сложную задачу для исследователей.

Доктор Конехо-Гарсиа считает, что такой подход позволяет точно воздействовать на опухолевые клетки, изгоняя из них молекулы, способствующие развитию опухоли, и тем самым предотвращая ее рост. Он подчеркнул, что антитело может быть использовано для лечения целого спектра агрессивных эпителиальных раков, включая рак яичников, толстой кишки и легких.

Полученные результаты являются частью развивающейся области иммунотерапии, которая направлена на использование иммунной системы организма для лечения рака. Другие методы лечения, такие как ингибиторы PD-1 и CAR T-клетки, также демонстрируют значительные перспективы.

Доктор Конехо-Гарсиа и его команда завершили исследование в Онкологическом центре и Исследовательском институте имени Х. Ли Моффитта. В настоящее время они дорабатывают антитело для последующих клинических испытаний.

Ранее Фокус писал о тестировании универсальной прививки от гриппа, на основе мРНК. Данный этап гонки за новую защиту от гриппа находится только на ранней стадии, но уже набирает обороты.

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