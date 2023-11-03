Вынужденный союз. Ученые запечатлели, как вирус атаковал и поработил другой вирус (фото)

Обнаружив подобное, никогда ранее не наблюдавшееся поведение, ученые также узнали, что такой навязанный союз практиковался парами вирусов уже более 100 млн лет.

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В современном мире, вирусы, кажется, особо преуспели в заражении людей самыми странными образами. Но науку больше интересовал потенциал вирусов заражать другие вирусы. Это может показаться научно-фантастическим сценарием, но группа специалистов из Университета Мэриленда в округе Балтимор (УМОБ) недавно обнаружила реальный случай, который не так уж далек от подобной ситуации. Их открытием стал вирус, который цепляется за другой вирус, чего никогда раньше не наблюдалось, Phys.org.

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Обычно вирусы занимаются своей деятельностью, заражая хозяина — человека, животное или даже бактериальную клетку. Но некоторые вирусы, известные как спутники, нуждаются в небольшой помощи. В своем жизненном цикле они зависят не только от хозяина, но и от другого вируса, называемого помощником. Представьте себе вирус-спутник как младшего брата, которому нужен старший брат, чтобы попасть на сеанс, где нужно сопровождение взрослого. Помощник может помочь построить защитную оболочку или создать больше копий своей ДНК.

Ученые знали, что вирусы-спутники должны находиться рядом со своими друзьями-помощниками, но никогда не видели, как один из них прикрепляется к другому. Все изменилось, когда команда УМОБ при содействии коллег из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружила крошечный вирус-спутник, постоянно цепляющийся за своего помощника в очень специфическом месте.

Благодаря мощным электронным микроскопам и зоркому глазу доктора Тагиде деКарвальо они увидели, что у большинства вирусов-помощников сателлит прилипал прямо к "шее" — области, где голова вируса соединяется с хвостом. Некоторые из тех вирусов-помощников, которые не имели полноценного спутника, все еще имели на себе крошечные усики вируса, похожие на следы, которые можно получить после небольшого укуса.

На цветном изображении показан недавно обнаруженный вирус-спутник, прикрепившийся к вирусу-помощнику Фото: Tagide deCarvalho

Это открытие застало всех врасплох. "Когда я увидел это, я просто не мог поверить", — сказал деКарвальо, который первым сообщил об этом необычном прикреплении.

Но почему именно шея? И почему эти вирусы вообще цепляются за своих сородичей? У команды была догадка. Обычно вирусы-сателлиты имеют ген, позволяющий им проникать в ДНК хозяина и подсаживаться к нему, когда хозяин и помощник случайно пересекаются. Но у спутника, обнаруженного студентами УМОБ и названного ими MiniFlayer, такого гена не было. Поэтому ему приходилось держаться рядом со своим вирусом-помощником MindFlayer каждый раз, когда он вторгался в клетку хозяина, иначе он не мог выжить. Это все равно что иметь друга с VIP-пропуском на все концерты в городе — если хочешь попасть, лучше держаться поближе к нему.

Если копнуть глубже, то исследователи обнаружили, что MindFlayer и MiniFlayer эволюционировали вместе очень долго — возможно, более 100 млн лет. Это позволяет предположить, что речь идет не о единичных случаях, а о более масштабных действиях вирусов против вирусов, чем мы могли предположить.

Впрочем, этой большой находки могло и не случиться. Все началось со стандартного университетского проекта, в рамках которого студенты находят и изучают бактериофаги (вирусы, заражающие бактерии) в образцах окружающей среды. Когда лаборатория, занимающаяся секвенированием, упомянула о возможном загрязнении образца, это могло стать концом истории. Но команда УМОБ перепроверила, отправила образцы на второй цикл секвенирования и получила удивительные результаты. Если бы у них не было возможности увидеть вирусы вблизи, они могли бы никогда не обнаружить это странное поведение.

Теперь, с получением новых знаний, возникает целый ряд новых вопросов. Как именно спутник прикрепляется к своему помощнику? Является ли это обычным явлением в мире вирусов? Это открытие может даже означать, что некоторые прошлые исследования, отброшенные из-за "загрязненности", на самом деле были проблесками других систем спутник-помощник.

Для научного сообщества это не просто курьез — это может изменить наши взгляды на вирусы и их сложную социальную жизнь. И кто знает? Понимание этих вирусных взаимодействий может однажды привести к появлению новых способов борьбы с болезнями. И работа команды УМОБ — это только начало.

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