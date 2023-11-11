Красота на грани вымирания: ученые пытаются сохранить популяцию уникальных бабочек

Множество из уникальных видов насекомых уже сильно сократились в своей популяции из-за сельскохозяйственных работ и потери важной для них среды обитания.

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Организация Devon Wildlife Trust инициировала двухлетнюю инициативу по управлению земельными ресурсами под названием Devon Fritillary Recovery Project. Проект направлен на оказание помощи сокращающимся популяциям нескольких видов бабочек, обитающих в регионе, в том числе высокой коричневой, жемчужно-бордовой, малой жемчужно-бордовой и болотной фритиллярии, пишет BBC.

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Коричневая, жемчужно-бордовая, малая жемчужно-бордовая и болотная бабочки — это группа визуально ярких и экологически значимых видов, встречающихся в различных местах обитания в Великобритании и Европе. Высокая коричневая бабочка, известная своими характерными оранжево-коричневыми крыльями с черными пятнами, является одной из стремительно исчезающих бабочек Великобритании, численность которых резко сокращается из-за потери среды обитания. Жемчужно-бордовая фритиллярия, легко узнаваемая по похожим на жемчужины пятнам на нижней стороне крыльев, также страдает от аналогичных проблем со средой обитания. Ее близкий родственник, малая жемчужно-бордовая фритиллярия, имеет сходный внешний вид, но ее можно отличить по расположению жемчужно-бордовых пятен. Наконец, болотная фритиллярия с уникальным клетчатым рисунком оранжевого, желтого и коричневого цветов предпочитает влажные луга и отличается тем, что ее личинки создают совместные паутины. Эти бабочки не только увеличивают биоразнообразие, но и служат индикаторами состояния окружающей среды, поскольку их присутствие свидетельствует о хорошо управляемых, биологически разнообразных ландшафтах. Для поддержки популяции этих видов очень важна работа по сохранению и восстановлению мест обитания, обеспечивающая их выживание.

Численность этих видов насекомых значительно сократилась в результате сельскохозяйственных изменений, потери среды обитания и воздействия климатических изменений. В частности, численность высокой коричневой бабочки сократилась на 96%, что ставит ее в ряд видов, находящихся под угрозой исчезновения в Великобритании.

Для борьбы с этой проблемой Фонд с помощью сотрудников и волонтеров проведет мероприятия по управлению средой обитания в 12 заповедниках. Эти мероприятия направлены на изменение уровня зарослей кустарника и тростника с целью создания условий, благоприятных для роста популяций бабочек. Дженни Коусон, ответственная за проект, подчеркнула важность сохранения заповедников, поскольку они являются одними из последних убежищ для этих бабочек, находящихся под угрозой исчезновения. Она выразила надежду на то, что проект не только стабилизирует, но и увеличит численность этих редких видов, что окажет длительное положительное воздействие.

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