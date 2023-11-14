Помощь природы: ученые открыли новый натуральный способ лечения рака

Обнаруженные в ходе последнего исследования ферменты являются уникальными и могут сыграть большую роль не только в производстве лекарств, но и прочих сложных химических веществ.

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Группа ученых из Института биомедицинских инноваций и технологий имени Герберта Вертхайма сделала важное открытие в области естественного лечения рака. Исследование позволило обнаружить два новых фермента, которые могут найти применение в лечении заболеваний, в частности рака, пишет Phys.org.

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Обнаруженные ферменты, названные "бескофакторными оксигеназами", уникальным образом включают кислород в новые соединения без типичных металлических кофакторов. Это открытие имеет значение для производства сложных природных химических веществ, в том числе потенциальных лекарств.

Идентификация ферментов объясняет силу действия тианцимицина А — потенциального антибиотика и противоракового соединения, заявляют авторы. Синтез тианцимицина А, первоначально обнаруженного в 2016 году в почвенных бактериях, оставался загадкой из-за сложности разрыва стабильных связей углерод-углерод и образования более реакционноспособных связей углерод-кислород.

Пословам ученых, эти ферменты позволяют бактериям производить соединения, нацеленные на ДНК, что может быть полезно для борьбы с вирусами или раковыми клетками. В настоящее время тианцимицин А находится в стадии разработки для антителотерапии, направленной против рака.

Открытие, произведенное под руководством химика Бена Шена, стало возможным благодаря коллекции из 125 000 бактериальных штаммов, хранящейся в Центре изучения природных продуктов, что является богатым ресурсом для исследований натуральных продуктов. Современное секвенирование генома и биоинформатика позволяют раскрыть потенциал этих штаммов и обнаружить множество ранее недокументированных природных продуктов.

Команда Шена, в которую входят постдокторанты Чун Гуй, доктор философии, и Эдвард Калкрейтер, доктор философии, в настоящее время сосредоточила свои усилия на изучении этих штаммов и распространении полученных результатов среди научного сообщества. Их работа свидетельствует о неиспользованном потенциале природы в открытии лекарств и о непреходящем значении натуральных продуктов в медицинских исследованиях.

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