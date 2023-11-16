Незаметная эпидемия: ВОЗ признало одиночество опасным для здоровья

Хотя многие из нас рассматривают одиночество как социальный аспект нашей жизни, последние исследования показали, что оно влияет на наше физическое здоровье не меньше других факторов.

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Всемирная организация здравоохранения инициировала создание глобальной комиссии по борьбе с одиночеством, признавая его значительное влияние на здоровье. Комиссия призвана устранить риски для здоровья, связанные с одиночеством, от которого страдает значительная часть пожилых людей и подростков во всем мире. Эта инициатива согласуется с результатами недавнего исследования, проведенного Университетом Глазго, согласно которому одиночество связано с повышенным риском ранней смерти. Исследование, в котором приняли участие более 450 тыс. человек, показало, что регулярное посещение друзей и родственников может существенно снизить этот риск, пишет The Guardian.

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Основные результаты исследования в Глазго свидетельствуют о том, что у тех, кто редко или никогда не получает визитов от близких, риск ранней смерти на 39% выше по сравнению с теми, кого навещают ежедневно. Исследование подчеркивает важность социального взаимодействия в снижении рисков для здоровья, предлагая использовать ежемесячные визиты в качестве полезной практики. Кроме того, выяснилось, что совместное проживание не избавляет от необходимости внешних социальных контактов, поскольку нечастые визиты все равно представляют опасность.

В исследовании изучались различные типы социальных взаимодействий и их влияние на продолжительность жизни. Данные, полученные в ходе исследования UK Biobank, позволили выяснить, как различные виды социального поведения, такие как участие в групповых мероприятиях и частота посещения друзей и родственников, влияют на состояние здоровья. Интересно, что защитный эффект социального взаимодействия сохраняется независимо от того, посещают ли люди друг друга ежедневно или ежемесячно.

Исследователи также отметили, что участие в еженедельных групповых мероприятиях, таких как занятия пением или общественные группы, снижает риск ранней смерти. Они подчеркнули, что в исследовании не изучались основные механизмы, но предположили, что социальные связи могут влиять на поведение в отношении здоровья и работу иммунной системы. Поддержка со стороны друзей и родственников может также облегчить доступ к медицинским услугам, способствуя улучшению состояния здоровья.

В целом результаты исследования, проведенного в Глазго, в сочетании с выводами новой комиссии ВОЗ, возглавляемая генеральным хирургом США доктором Вивеком Мурти, подчеркивают важнейшую роль социальных связей для здоровья и долголетия. Исследование не только повышает осведомленность об опасностях социальной изоляции, но и предлагает практические решения по снижению ее рисков.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.