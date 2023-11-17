Устранит боль без побочных эффектов. Ученые открыли новое болеутоляющее соединение

Новое средство смогло эффективно справиться сразу с четырьмя видами хронической боли и теперь ожидает дополнительных научных работ и клинических испытаний перед одобрением его использования.

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Ученые из Центра изучения боли при Стоматологическом колледже Нью-Йоркского университета выявили новое соединение CBD3063, которое продемонстрировало эффективность в облегчении сразу четырех видов хронической боли на животных моделях. Это открытие было сделано в результате масштабнейшего анализа 27 млн. соединений, пишет Science Daily.

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Открытый учеными препарат действует путем непрямого взаимодействия с кальциевыми каналами, в частности, нацеливаясь на белок CRMP2 внутри кальциевого канала CaV2.2. Такой подход отличается от существующих обезболивающих препаратов, таких как габапентин, которые напрямую взаимодействуют с внешней поверхностью кальциевого канала, что часто приводит к нежелательным побочным эффектам.

Профессор Раджеш Ханна, директор Центра изучения боли Нью-Йоркского университета, подчеркивает важность разработки методов лечения боли с минимальными побочными эффектами. Его группа сосредоточилась на косвенном воздействии на белки, участвующие в болевых путях, что является отходом от традиционных методов. Их подход начался с выявления двух аминокислот в белке CRMP2, которые подавляют приток кальция, что приводит к уменьшению боли. Эти аминокислоты и послужили основой для разработки маломолекулярного препарата CBD3063.

Сотрудничая с Питтсбургским университетом, исследователи с помощью компьютерного моделирования просеяли библиотеку из 27 млн. соединений и в итоге остановились на одном перспективном кандидате — CBD3063. Это соединение эффективно нарушает взаимодействие между кальциевым каналом CaV2.2 и белком CRMP2, уменьшая поступление кальция и высвобождение нейротрансмиттеров, тем самым снимая боль.

Препарат CBD3063 был протестирован на мышиных моделях различных видов боли, включая боль, связанную с травмой, невропатию, вызванную химиотерапией, воспалительный процесс и боль в тройничном нерве. Препарат превосходил габапентин в снижении болевого синдрома без сопутствующих побочных эффектов, таких как седация и когнитивные изменения.

Исследовательская группа в сотрудничестве с учеными из Вирджинского университета Содружества, Мичиганского государственного университета и Ратгерского университета продолжает доработку препарата CBD3063 и планирует проведение дополнительных испытаний на безопасность. Долгосрочная цель — разработка препарата на основе CBD3063 для клинических испытаний, который станет более эффективной и безопасной альтернативой существующим методам лечения боли.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.