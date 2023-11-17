Усуне біль без побічних ефектів. Вчені відкрили нову болезаспокійливу сполуку

Новий засіб зміг ефективно впоратися одразу з чотирма видами хронічного болю і тепер очікує на додаткові наукові роботи та клінічні випробування перед схваленням його використання.

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Вчені з Центру вивчення болю при Стоматологічному коледжі Нью-Йоркського університету виявили нову сполуку CBD3063, яка продемонструвала ефективність у полегшенні відразу чотирьох видів хронічного болю на тваринних моделях. Це відкриття було зроблено в результаті масштабного аналізу 27 млн. сполук, пише Science Daily.

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Відкритий вченими препарат діє шляхом непрямої взаємодії з кальцієвими каналами, зокрема, націлюючись на білок CRMP2 усередині кальцієвого каналу CaV2.2. Такий підхід відрізняється від наявних знеболювальних препаратів, таких як габапентин, які безпосередньо взаємодіють із зовнішньою поверхнею кальцієвого каналу, що часто призводить до небажаних побічних ефектів.

Професор Раджеш Ханна, директор Центру вивчення болю Нью-Йоркського університету, підкреслює важливість розробки методів лікування болю з мінімальними побічними ефектами. Його група зосередилася на непрямому впливі на білки, які беруть участь у больових шляхах, що є відходом від традиційних методів. Їхній підхід почався з виявлення двох амінокислот у білку CRMP2, які пригнічують приплив кальцію, що призводить до зменшення болю. Ці амінокислоти і послужили основою для розробки маломолекулярного препарату CBD3063.

Співпрацюючи з Піттсбурзьким університетом, дослідники за допомогою комп'ютерного моделювання просіяли бібліотеку з 27 млн з'єднань і в підсумку зупинилися на одному перспективному кандидаті — CBD3063. Ця сполука ефективно порушує взаємодію між кальцієвим каналом CaV2.2 і білком CRMP2, зменшуючи надходження кальцію і вивільнення нейротрансмітерів, тим самим знімаючи біль.

Препарат CBD3063 був протестований на мишачих моделях різних видів болю, включно з болем, пов'язаним із травмою, невропатією, спричиненою хіміотерапією, запальним процесом і болем у трійчастого нерва. Препарат перевершував габапентин у зниженні больового синдрому без супутніх побічних ефектів, таких як седація і когнітивні зміни.

Дослідницька група у співпраці з вченими з Вірджинського університету Співдружності, Мічиганського державного університету та Ратгерського університету продовжує доопрацювання препарату CBD3063 і планує проведення додаткових випробувань на безпеку. Довгострокова мета — розробка препарату на основі CBD3063 для клінічних випробувань, який стане ефективнішою та безпечнішою альтернативою наявним методам лікування болю.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.