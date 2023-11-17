Кровавая щедрость. Ученые узнали, какое количество перелитой крови спасает от инфаркта

Новое исследование сравнило две стратегии переливания крови и показало, какая из них защищает пациентов от рисков повторного инфаркта.

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Международное исследование позволило получить новые сведения о стратегии переливания крови пациентам с инфарктом миокарда, страдающим анемией. Исследование Myocardium Infarction and Transfusion (MINT), в котором приняли участие более 3500 человек из 144 больниц шести стран, было направлено на определение наиболее эффективного подхода к переливанию крови для повышения выживаемости и снижения частоты повторных инфарктов у таких пациентов, пишет Knowridge.

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В исследовании сравнивались две стратегии переливания крови. При либеральной стратегии пациенты получали достаточное количество крови для поддержания ее уровня выше 10 граммов на децилитр (г/дл), а при ограничительной стратегии переливание крови проводилось только в случае снижения уровня г/дл ниже 8 г/дл. Все участники исследования страдали анемией с уровнем гемоглобина ниже 10 г/дл.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что либеральная стратегия переливания крови может быть более полезной для пациентов с анемией, хотя разница в исходах была незначительной: снижение смертности или повторных инфарктов составило 2,4% по сравнению с ограничительной стратегией. В исследование были включены лица с различными заболеваниями, средний возраст которых составлял 72 года, а 45% составляли женщины.

Результаты исследования, проведенного под руководством доктора Джеффри Л. Карсона из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона, не являются окончательными, но свидетельствуют о потенциальных преимуществах либеральной стратегии переливания крови. Исследователи планируют продолжить изучение вопроса о том, какие группы пациентов могут получить больше пользы от применения того или иного подхода, что определит направление будущих исследований в этой области.

Ранее Фокус писал о том, что свежая кровь действительно может обладать омолаживающими свойствами. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого удалось регенерировать мышечную ткань грызунов.

Также Фокус писал о том, как нелегальные процедуры омолаживания кровью в спа-салоне спровоцировали вспышку ВИЧ. Печальное происшествие, сломавшее жизни многим людям, случилось, когда в погоне за красотой клиенты спа-спалона прибегли к нелицензированной рискованной процедуре омоложения.