Зубная боль останется в прошлом. Ученые испытывают новый обезболивающий препарат

Боль в области рта является распространенной проблемой, а существующие препараты имеют ряд побочных эффектов. Новый и довольно необычный метод лечения призван улучшить ситуацию.

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В недавнем исследовании Ратгерского университета изучаются возможности каннабидиола (КБД), входящего в состав марихуаны, в лечении острой зубной боли. В исследовании принял участие 61 человек с острой зубной болью, которым назначался либо препарат КБД, либо плацебо, пишет Dentistry.

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Результаты научной работы показали значительное снижение болевых ощущений у тех, кто принимал КБД, причем примерно у 85% из них боль уменьшилась не менее чем на 50%. Кроме того, у тех, кто принимал КБД, наблюдалась более сильная сила прикуса, что свидетельствует об улучшении функции зубов, заявили авторы.

Исследование, проведенное под руководством Ванессы Чрепа, доцента Ратгерской школы стоматологии, было продиктовано необходимостью поиска более безопасных альтернатив опиоидным обезболивающим. Традиционно стоматологи активно назначают опиоиды, однако растущая обеспокоенность по поводу привыкания и смертельных исходов подтолкнула к поиску альтернатив, не вызывающих привыкания и не обладающих психоактивными свойствами.

Хотя марихуана и ее компоненты изучались и ранее, в данном исследовании основное внимание уделялось КБД из-за отсутствия у него психоактивных эффектов.

Чрепа подчеркивает необходимость дальнейшего изучения эффективности КБД в лечении послеоперационной боли и ее потенциального синергизма с другими обезболивающими препаратами. Цель состоит в том, чтобы внедрить полученные результаты в обычную стоматологическую практику, предложив более безопасное и эффективное решение для лечения острой зубной и, возможно, других воспалительных болевых состояний, говорят ученые.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.