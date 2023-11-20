Экономия не вредит. Дешевые лекарства от мигрени действуют не хуже дорогих

Новое масштабное исследование выяснило насколько эффективны распространенные и дешевые препараты для лечения мигрени в сравнении с более дорогими аналогами.

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Недавнее комплексное исследование, проведенное Университетом Бергена (Норвегия), показало, что некоторые старые, более доступные препараты от мигрени одинаково эффективны для предотвращения приступов мигрени, как и новые, более дорогостоящие средства. Эта научная работа может открыть альтернативные возможности для людей, ищущих доступные решения по лечению мигрени, пишет New Atlas.

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Мигрень — это не просто сильная головная боль, а интенсивная пульсация в одной из сторон головы, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету и звуку. Существует два основных типа лекарственных препаратов для лечения мигрени: абортивные средства для снятия острых симптомов и профилактические препараты для снижения частоты и тяжести приступов.

В новом исследовании основное внимание уделялось профилактическим средствам. Сравнивались традиционные препараты, такие как бета-блокаторы, антидепрессанты и противосудорожные средства, и новые варианты, такие как моноклональные антитела к CGRP и ботулотоксин А (Ботокс). Для оценки эффективности этих препаратов в реальном мире проводился мониторинг использования пациентами препаратов для лечения острой мигрени, в частности триптанов.

Триптаны, относящиеся к классу препаратов для снятия острой мигрени, связываются с серотониновыми рецепторами в головном мозге и уменьшают воспаление и отек кровеносных сосудов. Для оценки эффективности профилактических препаратов был проведен анализ структуры их потребления. Ведущий автор исследования Марте-Хелен Бьерк пояснила, что сокращение потребления триптанов или длительное, непрерывное применение профилактических препаратов свидетельствует об их эффективности.

Используя данные норвежской базы рецептов, авторы исследования изучили записи более 100 тыс. пациентов с мигренью за период с 2010 по 2020 год. Измерялась частота сохранения (длительность непрерывного приема) и эффективность (снижение приема триптанов) различных профилактических препаратов, включая бета-блокаторы, кандесартан, лизиноприл, топирамат, моноклональные антитела к CGRP, ботулинический токсин А, клонидин и симвастатин.

Полученные результаты свидетельствуют о различной частоте удержания и эффективности этих препаратов. Примечательно, что по истечении года самые высокие показатели сохраняемости наблюдались у ботулотоксина А, моноклональных антител CGRP и симвастатина. Интересно, что симвастатин и амитриптилин, обычно используемые для лечения холестерина и депрессии соответственно, показали такую же или большую эффективность по сравнению с бета-блокаторами, стандартной терапией первой линии.

Исследование показало, что более дешевые, хорошо зарекомендовавшие себя препараты могут быть столь же эффективными, как и более дорогие альтернативы, в профилактике мигрени. Однако исследователи признали наличие некоторых ограничений, таких как косвенный метод измерения с использованием триптанов и отсутствие оценки влияния неспецифических препаратов для лечения острых состояний. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, посвященные изучению возможностей препаратов, снижающих уровень холестерина, в профилактике мигрени.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.