Победить раз и навсегда. Ученые заявили, что человечество может полностью побороть малярию

Новое исследование показало, что имеющихся препаратов от малярии достаточно для того, чтобы в корне поменять ситуацию, потенциально искоренив заболевание.

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Результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что ликвидация малярии может быть более достижимой при более широком использовании одного из распространенных методов лечения. В центре внимания исследователей был препарат примакин, в частности, его эффективность в предотвращении рецидивов Plasmodium vivax — распространенного малярийного паразита, пишет Cosmos.

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Исследование проводилось в Бангладеш, Индонезии и Эфиопии, где изучались пациенты, зараженные другим малярийным паразитом — Plasmodium falciparum. Участники получали либо семидневный курс примахина (радикальное излечение), либо стандартное лечение.

Доцент Камала Тример из Школы исследований в области здравоохранения Мензиса подчеркнула высокий риск рецидива P. vivax после заражения P. falciparum в районах, где распространены оба паразита. Исследование показало, что риск реинфекции P. vivax у пациентов, получавших радикальное лечение, был в пять раз ниже, чем у тех, кто получал стандартное лечение. К 63-му дню заболевания частота реинфекции P. vivax была значительно ниже в группе радикального лечения.

Важным моментом при назначении примахина является потенциальный риск развития тяжелой анемии у пациентов с дефицитом фермента G6PD. Доктор Нина Валеча, сопредседатель рабочей группы Asia Pacific Malaria Elimination Network Vivax, подчеркнула важность тестирования на наличие этого дефицита для безопасного проведения радикального лечения.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при соблюдении надлежащих мер предосторожности и расширении возможностей лечения можно добиться успехов на пути к ликвидации малярии.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.